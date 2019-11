Supercoupe d’Algérie : La finale, reportée

Dans un communiqué publié ce lundi, la LFP a annoncé le report de la finale de la Supercoupe d’Algérie à une date ultérieure. Prévue initialement pour le 2 novembre prochain au stade du 5-Juillet, la finale de la Supercoupe d’Algérie devant opposer l’USM Alger, champion en titre, et le CR Belouizdad, vainqueur de la coupe d’Algérie, est reportée à une date ultérieure. C’est ce qu’a annoncé ce lundi la LFP dans un communiqué. L’instance a invoqué la programmation d’un match de coupe de la CAF, devant opposer, le lendemain, le Paradou AC à Kampala City (Ouganda). Comme l’adversaire du Paradou a droit à une séance d’entraînement sur le terrain principal et à l’heure du match, la veille, comme le lui confèrent les règlements de la CAF, la LFP s’est vue contrainte de reporter le match plutôt que de le délocaliser.

Par ailleurs, la LFP a arrêté les dates des trois prochaines journées de la Ligue 1 Mobilis, à savoir les 8e, 9e et 10e journées qui se joueront respectivement le 23 et le 30 octobre et le 9 novembre.

Amar B.