Ce soir, 19h45, au Stade du 5-Juillet, Paradou AC - Kampala City : Les Académiciens, tout proches de la phase des poules

Le Paradou AC, seul représentant du football algérien encore en lice en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), a, ce soir, un important rendez-vous avec l’histoire, à l’occasion de la manche retour des 16es de finale-bis de l’épreuve, face à l’équipe ougandaise de Kampala City.

Ayant réalisé dimanche dernier une belle opération en tenant en échec les Ougandais lors du match aller, les Pacistes ont là une très bonne occasion d’arracher une qualification historique à la phase des poules de la coupe de la CAF pour la première fois de leur jeune histoire.

Les poulains de Chalo, qui sont en pole position et favoris ce soir, devront néanmoins se méfier de l’équipe adverse qui ne s’est pas déplacée à Alger pour faire de la figuration. Notamment du fait que le 0-0 du match aller constitue un résultat piège. Les camarades de Toufik Moussaoui ne veulent surtout pas vivre le cauchemar qu’ont vécu les Belouizdadis qui se sont fait éliminer par la formation égyptienne des Pyramids FC au tour précédent, après avoir réussi dans un premier temps un match nul à l’extérieur. Pour cela, ils sont bien armés et déterminés à rester bien concentrés afin de parvenir à leur objectif. Celui d’arracher la qualification à la phase des poules.

Les Académiciens tenteront ainsi de valider leur qualification ce soir, à l'occasion de la seconde manche qui se déroulera au stade olympique du 5-Juillet.

Adam Zorgane, Ryad Benayad, Anis Bey, Mustapha Bouchina et leurs camarades feront le maximum pour ne pas décevoir et feront en sorte que l’aventure africaine se poursuive. Une occasion pour l’équipe du Paradou AC de vivre d’autres fortes sensations en épreuve continentale. Les Jaune et Bleu se sont bien préparés en la circonstance. L’entraîneur portugais Chalo et son staff n’ont rien laissé au hasard à cet effet. Les joueurs ont promis de faire le nécessaire pour sortir grandis de cette confrontation. A présent, ils connaissent la valeur et les capacités de l’équipe adverse et ont peaufiné l’aspect tactique qui leur permettra de passer l’écueil ougandais. Un appel est lancé aux supporters algérois pour venir assister à la rencontre et encourager les jeunes loups du Paradou en vue d’une qualification, qui restera dans les annales du club. Cela, sachant que les gars de Hydra ne comptent que très peu d’inconditionnels. Ayant éliminé lors du tour précédent un solide adversaire, le CS Sfax tunisien, rompu aux joutes continentales, le PAC est bien parti pour réussir son coup et continuer à faire sensation en coupe de la CAF, pour sa première participation en compétition internationale. Le représentant algérien ne compte surtout pas s’arrêter en si bon chemin et il en a bien les moyens malgré son manque d’expérience.

Mohamed-Amine Azzouz