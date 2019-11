Ex-joueur de la glorieuse équipe du FLN : Kerroum Abdelkrim honoré

L’ancienne figure emblématique de l’équipe nationale du FLN et du football algérien, Abdelkrim Kerroum, âgé de 86 ans, qui connaît des ennuis de santé, a reçu la visite du président de l’association sportive Radieuse, Chafi Kada, accompagné de Lakhdar Belloumi et de Mohamed Hansal, où ces derniers se sont rendus à Mohamadia pour lui rendre hommage. La délégation a également honoré l’ex-sociétaire de la grande équipe du FLN, lors d’ une émouvante cérémonie, au domicile de Kerroum.

Rappelons que Kerroum Abdelkrim avait débuté sa carrière de footballeur au Mouloudia de Saïda, durant la période coloniale, avant de signer son premier contrat professionnel au club de Sète, qui évoluait parmi l’élite du football français. Il rejoignit ensuite une autre grande équipe de l’époque, Troyes, avant de tout abandonner pour rejoindre la glorieuse équipe du FLN. À l’indépendance, il retourna en France, puis décida de rentrer définitivement en Algérie où il se mit au service du football national et termina sa carrière comme joueur, puis entraîneur et éducateur. Il dirigea, notamment les sélections régionales de jeunes.

Son fils a remercié les autorités nationales, à leur tête le ministère de la Défense nationale. Pour sa part, Lakhdar Belloumi a déclaré : «Je serai toujours reconnaissant aux joueurs de l’équipe du FLN, qui m’ont toujours aidé et soutenu, parmi eux Amara, Mekhloufi, Khalef, Zouba et les regrettés Rouaï et Soukhane.»