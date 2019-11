Cyclisme : Tour du Faso (8e étape) : Hamza Mansouri s’impose au sprint

L'Algérien, Hamza Mansouri, a remporté la 8e étape du Tour cycliste du Faso-2019, courue vendredi dernier entre Bobo Dioulasso et Sindou sur une distance de 137,5 km. Mansouri avec un chrono de (3:00:50) a devancé au sprint les deux Rwandais, Seth Hakizimana et Jean Claude Uwiziye. Deux autres algériens ont terminé dans le Top 10 de l'étape : Mohamed Bouzidi (8e) et Islam Mansouri (9e). Au classement général, Hamza Mansouri occupe la 6e place à 3 minutes et 41 secondes du leader l'Angolais Dario Antonio (22:01:11) qui devance son compatriote, Bruno César Araujo, alors que le Suisse, Jonas Doring, complète le podium. Samedi (hier), la 9e étape du Tour du Faso mènera le peloton de la ville de Bobo Dioulasso vers Diebougou sur une distance de 133,3 km. Treize pays dont l'Algérie, représentée par 6 coureurs, prennent part à cette 32e édition du Tour du Faso, programmée en 10 étapes.