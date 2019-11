Athlétisme : Jeux Africains-2019 : Bouzebra, médaille de bronze du Marteau

L'athlète algérienne, Zouina Bouzebra, a récupéré la médaille de bronze du concours du Marteau des derniers Jeux Africains 2019 au Maroc, après la décision de l’IAAF (Association internationale des fédérations d’Athlétisme) de déchoir l'athlète nigériane, Sade Olatoye, de ses médailles de bronze au lancer du poids et d’or au marteau, a rapporté vendredi dernier le site Africatopsports.com. Pour l'IAAF, l'athlète Olatoye n'aurait pas encore reçu, au moment des JA, l’autorisation de représenter le Nigeria. Née aux Etats-Unis, Olatoye a défendu les couleurs américaines notamment lors des Championnats du monde juniors en 2016, jusqu’à récemment où elle a choisi son pays d’origine. Par contre, la participation d'Olatoye aux

Mondiaux de Doha sous les couleurs de

Nigeria ne souffrent d’aucune contestation, selon l'IAAF, puisque le changement de nationalité sportive d’Olatoye est acté le 17 septembre dernier. Lors des JA-2019, l'Algérienne, Bouzebra, avait pris la 4e place au marteau avec un jet à 63,34m, alors que l'or et l’argent reviennent respectivement à la Burkinabé Laetitia Bambara (65.28m) et la Nigériane Temi Ogunrinde (64.68m). Au poids, le podium se présente désormais avec la Sud-africaine Ischke Senekal en or avec 16.18m. Sa compatriote, Meike Strydom, est en argent avec 4.64m et la béninoise, Odile Ahouanwanou, en bronze avec 13.77m. Au cours du mois d'octobre, l'Algérie avait récupéré d'autres médailles en haltérophilie (3 or et 6 argent), après la suspension d'athlètes égyptiens pour dopage. Ces nouvelles médailles ont permis à l'Algérie de totaliser 126 médailles (36 or, 35 argent et 54 bronze), devant l'Afrique du Sud (37 or, 27 argent et 25 bronze). La première place restera aux Egyptiens avec notamment 97 médailles d'or, devant le Nigeria (46 or).