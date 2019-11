Après le départ de Rezki Remmane : Le NAHD à la recherche d’un nouvel entraîneur

Après neuf journées de championnat, le NAHD se retrouve à la neuvième place, avec un total de dix points. Suite au départ de Rezki Remmane de la tête de la barre technique du Nasria, plusieurs noms sont en lice pour driver les Sang et Or pour le reste de la saison.

Parmi les techniciens ciblés pour prendre en main la jeune équipe du NAHD, on trouve le Suisse Raoul Savoy, Miguel Angel Vicario ainsi que Lakhder Adjlai. Le président Mourad Lahlou s’active pour parapher le contrat du nouveau coach afin de commencer sa stratégie pour les prochaines échéances du NAHD.

Il y a lieu de noter que le NAHD avait libéré plusieurs de ses joueurs cadres du précédent exercice. La chance a été donnée aux jeunes formés du club, qui réussissent de belles prestations et qui attisent les convoitises des grands clubs de Ligue-1 et même à l’étranger. On peut citer l’avant-centre, Redouane Zerdoum, l’ailier droit, Zinedine Boutméne, ainsi que le défenseur centrale Zinedine Belaïd, auteur de l’unique but de la victoire du dernier match du Nahd face

à la JSS.

Auteur de deux victoires, quatre matchs nuls et trois défaites, les Husseindéens ont réussi un match référence, celui de la victoire face à l’ESS par le score de (4-3) et une victoire amplement méritée face à la redoutable équipe de la JSS. Cela prouve la capacité des jeunes du Nasria à rivaliser avec les équipes fortes de Ligue-1. Le manque d’expérience des jeunes joueurs ont fait que le NAHD perd ses deux derbys face au CRB et le MCA.

Le prochain coach aura du pain sur la planche pour associer la qualité technique des jeunes joueurs aux devoir de la concentration et de l’efficacité.

Kader Bentounès