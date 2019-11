Eclairage : Vaste chantier

Comme hier, lors de la guerre de Libération, la jeunesse et l’ensemble du peuple sont, encore une fois, appelés à réaliser de nouveaux exploits, en s’attelant à de nouvelles tâches d’édification nationale, pour parachever le processus de développement et instaurer un État de droit à base sociale, en droite ligne de la Proclamation du 1er Novembre, dont nous célébrons le 65e anniversaire.

L’une des étapes importantes dans cette quête est celle de répondre aux aspirations populaires à l’approfondissement de la démocratie, à travers des élections libres et honnêtes, le 12 décembre prochain.

Le chef de l'État a d’ailleurs prononcé, jeudi dernier, un message dans lequel il a exhorte à la mobilisation pour la réussite de l'élection, tout en annonçant que l'État fera face à toutes les velléités de manœuvre pouvant conduire à des conséquences incertaines.

Pour éviter ce scénario, la démarche consiste à répondre aux aspirations profondes et légitimes du peuple au changement radical du mode de gouvernance, et à l'avènement d'une nouvelle ère fondée sur le respect des principes de la démocratie, de l'État de droit et de la justice sociale.

Le peuple aura ainsi, dans un climat de quiétude et de sérénité, la liberté de choisir en toutes souveraineté et liberté, celui qui aura entre les mains les destinées du pays pendant les cinq années à venir.

D’ores et déjà, de nombreux efforts ont été déployés et des acquis inédits ont été réalisés en termes de mécanismes et instruments juridiques et moyens logistiques, pour l'élection d'un président de la République apte à faire face aux défis nationaux.

La légitimité issue des urnes va conférer au futur titulaire du poste, les pouvoirs nécessaires pour engager un vaste chantier de réformes sur les plans apolitique, économique et social. Ce seront là les sujets phares de la campagne électorale qui débutera dans quelques jours, après que l'Autorité nationale indépendante des élections aura annoncé la liste des candidats.

Hier encore, des manifestants ont exprimé, lors de la marche pacifique, cette volonté de parvenir au changement profond, ce qui est relayé par la classe politique, dont la majorité considère que l’élection est la voie la moins coûteuse pour sortir de la crise.

Des garanties sont bel et bien mises en place, de nouvelles règles garantissant la transparence de l’opération du vote qui sont sans précédent dans l'histoire du pays.

C’est dans le même contexte que se fait l'assainissement de l'État, avec des progrès notables dans la lutte contre le fléau de corruption et de dilapidation des deniers publics, mettant ainsi fin à l'impunité.

Des développements qui n'auraient pu être réalisés sans la coordination et la concertation entre les institutions de l'État, et sans l'accompagnement de l’ANP et sa détermination à protéger la Constitution, garantir le fonctionnement de l'État et préserver ses institutions contre les dangers qui les guettent.

A. M.