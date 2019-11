M. Charfi : "Transparence totale dans le traitement des dossiers des candidats"

Chargée de préparer les rendez-vous électoraux, de A à Z, de les organiser, de les gérer et de les superviser, l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) prend toutes les mesures et dispositions nécessaires pour garantir l’intégrité, la transparence et l’impartialité du scrutin présidentiel. Aussi, c’est dans le cadre de ces missions que l’ANIE vient de fixer, par décision publiée au Journal officiel, les modalités de «contestation de la régularité des opérations de vote relatives aux élections présidentielles».

La décision signée par M. Mohamed Charfi, président de l’ANIE, souligne d’emblée que «tout candidat, ou son représentant dûment habilité, a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner les réclamations éventuelles sur le procès-verbal de dépouillement disponible au niveau du bureau de vote». Aussi et selon les explications fournies par le même document, le procès-verbal de dépouillement doit comporter dans la case réservée aux réclamations toutes les informations nécessaires, à savoir, les nom, prénoms, l’adresse et la signature de l’auteur de la réclamation ; le numéro ainsi que la date et le lieu de délivrance de sa pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire) et ce, outre les nom et prénoms du candidat et le contenu de la réclamation. Il est également relevé que le Conseil constitutionnel est «saisi immédiatement» et que cette saisine doit comporter les mêmes informations relatives à la réclamation contenue dans le procès-verbal de dépouillement. Notons cependant que la réclamation qui peut être accompagnée de tous les moyens justificatifs probants, s’effectue «à la diligence et aux frais de son auteur».

Le dernier Journal officiel évoque par ailleurs, le cas des recours pouvant éventuellement avoir lieu après l’annonce des décisions de l’ANIE quant aux candidats retenus. Il est ainsi expliqué à ce propos que la délibération du 17 octobre dernier modifiant et complétant le règlement du 12 mai 2019 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, met en exergue - dans son article 5 - que les articles 48, 49, 50 et 51 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, sont modifiés. Il en ressort notamment de l’article 48 que «le Conseil constitutionnel reçoit les décisions de l’Autorité nationale indépendante des élections relatives aux candidatures, accompagnées des dossiers de candidats, dans les vingt-quatre (24) heures de la date de l’annonce de ces décisions» et qu’elles sont «déposées auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel contre récépissé».

L’article suivant relève, noir sur blanc, que «le candidat à l’élection du président de la République a le droit, en cas de rejet de sa candidature par l’Autorité nationale indépendante des élections, de formuler un recours par le dépôt d’une requête motivée au greffe du Conseil constitutionnel dans le délai fixé par la loi organique relative au régime électoral» et que «le président du Conseil constitutionnel désigne, parmi les membres du Conseil, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner les recours et de présenter des rapports et des projets de décisions y afférents». L’article 50 stipule ensuite que «le Conseil constitutionnel se prononce sur les recours par des décisions notifiées immédiatement aux requérants. En cas de recevabilité des recours, le Conseil constitutionnel inscrit le candidat requérant, sur la liste définitive des candidats à l’élection du président de la République.»

Il est mentionné - dans l’article 51 - que le Conseil constitutionnel rend une décision «portant validation de la liste définitive des candidats à l’élection du président de la République, classés selon l’ordre alphabétique arabe de leurs noms. Cette décision est notifiée au président de la République et au président de l’Autorité nationale indépendante des élections». Le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel est complété, il faut le dire, par un article 51 bis et un article 78 bis rédigés comme suit : «Art. 51. bis. — Les décisions du Conseil constitutionnel sont transmises au secrétariat général du gouvernement à l’effet de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire». «Art. 78. bis — Le Conseil constitutionnel reçoit, à l’occasion de chaque élection, de l’Autorité nationale indépendante des élections, une copie de la liste électorale communale et la liste électorale des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger conformément à la loi organique relative au régime électoral».



« Régularité, transparence et neutralité. »



Les lois organiques relative au régime électoral et à l’Autorité nationale indépendante des élections ont, faut-il le rappeler, été promulguées en septembre dernier au Journal officiel. Ces deux textes sont destinés à encadrer le processus électoral, à travers toutes ses étapes. La première loi, à savoir, la loi organique relative au régime électoral porte sur l’amendement partiel de l’ancien texte et prévoit des dispositions devant consacrer «la régularité, la transparence et la neutralité» des prochaines échéances électorales. Cette loi place le fichier national du corps électoral composé de l’ensemble des listes électorales des communes et des centres diplomatiques et consulaires à l’étranger sous la tutelle de l’Autorité indépendante chargée des élections.

Elle prévoit également, conformément à l’article 23, d’accorder à cette instance la responsabilité d’élaborer et de réviser les listes électorales périodiquement et à l’occasion de chaque échéance électorale ou référendaire par une commission communale pour la révision des listes électorales placée sous sa supervision. Selon cette loi, la carte d’électeur est établie par l’Autorité nationale indépendante des élections. L’article 17 de cette loi stipule que c’est le président de l’Autorité nationale indépendante des élections qui doit faire procéder à l’annonce d’ouverture et de clôture de la période de révision des listes électorales par tout moyen approprié. Autre fait important à mettre en avant, la nouvelle loi fait obligation au candidat à la présidence de la République de joindre au dossier de candidature un diplôme universitaire ou un diplôme équivalent et de déposer lui-même son dossier de candidature auprès de l’instance. Selon les dispositions de ce texte, le candidat à la présidentielle doit présenter une liste comportant cinquante-mille (50.000) signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1.200.

S’agissant de la loi organique consacrée à l’Autorité nationale indépendante des élections, il faut notamment savoir que l’article 7 de ce nouveau texte confie à cette instance «la charge de préparer les élections, les organiser, les gérer et les superviser et ce, dès le début de l’opération d’inscription sur les listes électorales et leurs révisions, ainsi que les opérations de préparation de l’opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement et se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur, jusqu’à l’annonce des résultats provisoires». L’article 8 stipule que cette Autorité «prend toutes les mesures et dispositions pour garantir la préparation et l’organisation des élections en toute intégrité, transparence et impartialité, sans discrimination entre les candidats».

Le même article précise les compétences de l’instance dont celles de tenir le fichier national du corps électoral, des listes électorales communales et des listes électorales de la communauté nationale à l’étranger, de les actualiser de manière permanente et périodique, de réceptionner les dossiers de candidature d’élections du président de la République et d’y statuer conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral et d’annoncer les résultats provisoires des élections.

Soraya Guemmouri