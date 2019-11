Commentaire : L’habitat, un axe stratégique et prioritaire

Le gouvernement poursuit l’examen des grands dossiers dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie et le bien-être des citoyens. Les pouvoirs publics attachent un intérêt particulier à cette question et interviennent constamment pour l’amélioration du service public et la qualité des prestations offertes aux citoyens. Chaque semaine, et durant la réunion hebdomadaire du gouvernement, les membres de l’Exécutif examinent et procèdent à l’étude d’un dossier important. En premier lieu, un point de situation sur le secteur examiné est établi, suivi d’un débat sur les mesures et les changements à introduire pour apporter des améliorations et rectifier les imperfections relevées.

Le secteur du logement a été au centre des discussions au cours de la réunion du gouvernement. Dans la communication présentée par le ministre de l’Habitat, il ressort que le parc national du logement est évalué à 9,6 millions d’unités construites depuis l’indépendance. Un chiffre qui montre amplement l’importance accordée par l’Etat à ce secteur. Depuis 1962, le secteur de l’habitat et des équipements publics a toujours constitué un axe prioritaire dans les différents programmes de développement lancés dans le pays. Depuis, les efforts déployés se sont multipliés avec une cadence soutenue pour répondre aux besoins de toutes les catégories de la population. S’agissant de la phase actuelle, on dénombre 682.000 logements, toutes formules confondues, qui sont en cours de réalisation et dont la livraison va permettre de satisfaire une bonne partie de la demande nationale. Comme il est prévu le lancement prochain de chantiers de réalisation de 363.000 unités à travers le territoire national. Il faut dire que le secteur de l’habitat bénéficie d’un suivi et d’un accompagnement permanents de la part des pouvoirs publics qui tiennent au parachèvement des programmes engagés et au respect des délais de réalisation des logements pour répondre aux besoins et demandes exprimés par les citoyens. L’Etat demeure déterminé et engagé à poursuivre la réalisation de logements dans le cadre d’une politique stratégique et réfléchie. Intervenant sur ce dossier, le Premier ministre a réitéré une nouvelle fois « la détermination du Gouvernement à exécuter tous les programmes de logement décidés, en leur mobilisant les ressources financières nécessaires, conformément à un cadre de travail clair qui réponde aux attentes de tous les citoyens désirant posséder un logement de façon légale, à même de leur permettre d'en disposer librement et en mettant à leur disposition un marché immobilier à la hauteur de leurs aspirations ». Cette déclaration vient rappeler l’intérêt particulier qu’accorde le gouvernement au secteur de l’habitat et de l’urbanisme et la place qu’occupe ce dossier dans l’ordre des priorités nationales. Les pouvoirs publics continuent à consentir d’importants efforts à mobiliser de grands moyens pour répondre aux attentes des citoyens en matière de logement. Les différentes formules initiées et mises en œuvre témoignent largement de l’attention accordée à ce volet socioéconomique dans les différents programmes engagés sur le terrain. L’examen de cette question lors de la réunion du gouvernement a été l’occasion pour le Premier ministre de donner des instructions fermes aux responsables du secteur de l’Habitat pour intensifier les efforts et accélérer la cadence des réalisations. D’importantes mesures au profit des citoyens ont été annoncées par le chef de l’Exécutif qui a rappelé que "le Gouvernement est conscient des obstacles qui empêchent la réalisation de ces objectifs, s'agissant de la régularisation de la situation de leurs logements pour leur permettre d’obtenir des actes de propriété", réaffirmant "la détermination du Gouvernement à prendre en charge définitivement ce dossier qui concerne plusieurs habitations individuelles et agglomérations édifiées durant les années 90, ainsi que pour toutes les formules de logement public, notamment LPL, LPA, LSP, rural, AADL et LPP ainsi que les lotissements sociaux ». Une question qui sera prise en charge prochainement dans le cadre d’une approche qui sera étudiée et élaborée pour proposer des solutions aux problèmes posés. L’autre décision importante annoncée par le Premier ministre consiste à « permettre aux citoyens concernés d'acquérir les actes de propriété de leurs logements, dans un délai ne dépassant pas les six (6) mois ». Très attendue, cette mesure va, à coup sûr, être accueillie avec satisfaction par les propriétaires de logements, toutes formules confondues.

Ce qui est certain, l’examen et l’étude de ce dossier en réunion du gouvernement vient rappeler le caractère éminemment stratégique du secteur de l’habitat dans les politiques de l’Etat. Les pouvoirs publics continuent à déployer d’importants efforts et mobiliser de grands moyens financiers et matériels pour garantir la poursuite de la réalisation des logements au profit de toutes les couches de la population. La satisfaction des besoins et des demandes croissantes des citoyens en matière de logement a poussé les autorités à mobiliser davantage de moyens et faire de ce secteur un axe prioritaire dans les différents programmes de développement socio-économiques engagés sur le terrain.

M. Oumalek