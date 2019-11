Le parc national du logement s’élève à plus de 9 millions d’unités : L’effort de l’état toujours aussi important

Lors du dernier conseil de gouvernement tenu mercredi, le ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a présenté un exposé sur la situation de tous les programmes de logement public. Ce qui en ressort est l’importance des réalisations. En effet, 9,6 millions d’unités ont été recensées à la fin de l’année 2018.

Il s’agit de logements réalisés depuis l’indépendance, selon le ministre, qui assure que la cadence de réalisation se poursuit toujours. Le taux d'occupation du logement (TOL) est de l'ordre de 4,49 à Alger, un taux qui devrait diminuer, eu égard au volume du programme de logements qui reste à réaliser, à savoir 1,1 million d'unités, toutes formules confondues.

En ce qui concerne l’actuel programme de logement, «il compte plus de 682.000 unités, toutes formules confondues, en cours de réalisation, dont le logement public locatif (LPL), le logement promotionnel aidé (LPA), le logement rural, l’AADL et le logement public promotionnel (LPP), ainsi que les lotissements sociaux, outre 363.000 logements à lancer prochainement». Cette année a connu, jusqu’à septembre 2019, la distribution de plus de 178.000 unités, chose qui confirme la détermination du gouvernement à aller jusqu’au bout dans l’exécution de tous les programmes de logement décidés, et ce, à travers la mobilisation de toutes les ressources financières nécessaires, malgré la conjoncture économique difficile, conformément à un cadre de travail clair qui réponde aux attentes de tous les citoyens désirant posséder un logement de façon légale.

L’objectif principal de tous ces programmes est de permettre aux citoyens de disposer d’un logement librement, en mettant à leur disposition un marché immobilier à la hauteur de leurs aspirations.

Tout en reconnaissant la persistance des obstacles empêchant la réalisation de ces objectifs, les pouvoirs publics œuvrent, à propos de la régularisation de la situation de leurs logements, à faciliter la tâche aux citoyens pour obtenir les actes de propriété

Il faut mettre en exergue dans ce contexte que le secteur de l’habitat demeure parmi les secteurs prioritaires pour le gouvernement, notamment en matière d’enveloppes financières consacrées à l’achèvement des projets en cours. En effet, le projet de loi de finances pour l’exercice 2020 propose la mobilisation d’un budget de 280 milliards DA pour la réalisation des programmes de logement. Ce montant sera affecté à la prise en charge des travaux de 217.000 logements en cours de réalisation et à la réalisation de 13.000 nouveaux autres.

Concernant les dotations qui seront dédiées en 2020 au programme d’investissement public, le premier responsable du secteur a fait savoir, récemment, qu’elles s’élèvent à 367,5 milliards DA. Ce qui permettra une exécution raisonnable et normale du programme de l’année prochaine. 60,75 milliards DA, parmi ces dotations, seront attribués à la Caisse nationale du logement et répartis comme suit : 40 milliards DA pour les aides à l’habitat rural, 9 milliards DA pour le logement locatif et l’aménagement des logements de la Cnep-Banque, 2,8 milliards DA pour le logement promotionnel aidé et 8,9 milliards DA destinés à couvrir les engagements précédents des pouvoirs publics.

L’ambitieux programme de réalisation se poursuit donc et illustre la « volonté politique » des pouvoirs publics de faire du logement l’une de leurs « priorités ». Le secteur de l’habitat a bénéficié, faut-il le rappeler, d’une attention « particulière », malgré les perspectives financières « difficiles », et le logement demeure l’un des axes « fondamentaux » de l’action du gouvernement.

Il faut signaler dans ce contexte que la demande de logement reste toujours importante, le programme LPA (logement public aidé), lancé en octobre, a enregistré, à titre d’exemple, plus de 220.000 demandes.

