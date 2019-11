Grève des magistrats : Le SNM poursuit son mouvement

Le Syndicat national des magistrats (SNM) a renouvelé, hier, dans un communiqué signé par son président Issad Mabrouk, sa détermination à poursuivre le mouvement de grève entamé la semaine dernière, et cela jusqu’à la concrétisation de toutes ses revendications. Des revendications, dont la principale est d’«assurer l’indépendance de la Justice».

Le représentant des magistrats a mis en garde, à ce titre, contre toute tentative de porter atteinte à tout magistrat qui a choisi de participer à la grève : « Les magistrats n’ont besoin de recevoir de quiconque des leçons de patriotisme ou de bon jugement », indique le communiqué, qui a appelé, par la même occasion, le ministère de la Justice à mettre un terme à ses mesures « policières » dans la gestion de la crise.

Pour le SNM, « en l’absence d’une solution à la crise, la protestation se poursuivra avec la même fréquence, tout en veillant à plus de discipline, pour éviter tout dérapage possible ».

En attendant le dénouement de cette situation, «toute atteinte à n’importe quel juge, quelle que soit sa situation, attiserait la colère de tous, et la position du syndicat serait alors violente, quels qu’en soient les risques et conséquences», met en garde Issad Mabrouk.

De son côté, le ministère de la Justice, loin de surenchérir, tente de calmer les choses, en publiant jeudi un communiqué, où il a affirmé être ouvert à toute initiative dans le cadre «du dialogue sérieux » respectant «l'indépendance des institutions, les droits du magistrat, les intérêts des justiciables et l'intérêt suprême de la société».

Dans le même sillage, le ministère avait annoncé «la programmation d'une deuxième session ordinaire du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) au cours de la troisième semaine du mois de novembre pour examiner les recours introduits au sujet du mouvement annuel des magistrats », appelant «l'ensemble des magistrats qui s'estiment lésés à introduire leurs recours qui seront tranchés dans le cadre des dispositions de l'article 19 de la loi relative à la composition du Conseil supérieur de la Magistrature, ses actions et ses prérogatives ».

Le ministère a, également, exprimé « son profond regret de voir de nombreux magistrats poursuivre leur débrayage, en contradiction avec les textes juridiques interdisant ou organisant la grève, au moment où ils sont tenus d'assumer une obligation fondamentale en vertu de leur fonction, à savoir le respect de la loi et la fidélité au serment qu'ils ont prêté et qui les oblige à tenir, en toute circonstance, une attitude fidèle aux principes de la justice ».

Le ministère regrette que « des magistrats au niveau de certaines juridictions entravent la liberté de travail en ayant recours à des méthodes inciviques, en dépit de l'engagement du président du Syndicat national des magistrats (SNM) lors de sa réunion avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le 29 octobre 2019, à mettre fin à tous ces comportements, en publiant un communiqué dans lequel il appelle au respect de la liberté de travail des magistrats », estimant que le « non-respect de cet engagement a mené à une atteinte aux droits des citoyens et à leurs libertés, lesquels n'ont pas bénéficié d'un service minimum comme il est en vigueur sur les plans national et international ».

Pour sa part, le SNM a affirmé dans un communiqué que « le taux de suivi de l'appel à l'arrêt de tout travail judiciaire au niveau des différentes juridictions a atteint les 98% (5e jour) », justifiant ainsi, les arguments du ministère de tutelle.

Salima Ettouahria