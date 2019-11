Béjaïa : La CNMA se rapproche du monde rural

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), leader incontestée dans la couverture en assurance agricole, œuvre au rapprochement avec le monde rural, à travers l’extension de son réseau commercial, par la mise en place de nouvelles structures et agences locales de proximité, et à la promotion, d’une façon optimale, de ses activités assurantielles. Une stratégie qui réconforte les agriculteurs. Dans ce cadre, le directeur général de la CNMA, Chérif Benhabiles, entouré de ses cadres centraux et régionaux, a procédé, mercredi, à l’inauguration d’une agence locale à Beni Maouche, en présence des autorités locales de la commune. Pour la CNMA, le choix de la commune de Beni Maouche, qui recèle des potentialités agricoles diversifiées et une richesse de ressources agricoles inestimables, à l’exemple de la figue sèche, de l’huile d’olive et des produits du terroir divers, constitue un choix étudié et un objectif planifié pour la mise en œuvre de la stratégie de rapprochement du monde agricole et rural, principale activité de la CNMA. M. Benhabiles a souligné : «À Beni Maouche, nous avons inauguré la 500e agence locale de la CNMA. Un réseau d'assurance réparti à travers le territoire national afin de rapprocher la Caisse de mutualité agricole des agriculteurs, en assurant une meilleure assistance et la création d’emploi et de service, pour la commune de Beni Maouche. Je tiens à remercier l’APC pour avoir mis à la disposition de la caisse, un local pour un rapprochement avec les agriculteurs.» À cette occasion, une convention de partenariat a été signée entre la CNMA et l’Association des figuiculteurs de la commune.

Le DG de la CNMA dit : «Nous avons signé une convention avec l’Association des figuiculteurs de la commune de Beni Maouche, une association stratégique, en mettant à sa disposition des avantages pour préserver et développer la culture du figuier, donc mieux accompagner les agriculteurs pour la promotion de la filière, mais aussi accompagner les agriculteurs de la région par des visites d’experts, des rencontres de sensibilisation et une assistance sur le terrain pour la figue de Beni Maouche, mais aussi pour les éleveurs et exploitants de bovins et les apiculteurs. La caisse mettra en service un centre de formation et d’accompagnement pour le monde rural, comme nous voulons renforcer cette confiance, surtout avec les petits fellahs, pour s’assurer et pérenniser le développement agricole, car la force de la CNMA est dans ses adhérents.» Dans la même commune, M. Benhabiles a visité l’une des plus importantes exploitations d’élevage de vaches laitières. Cette stratégie de la CNMA permettra de promouvoir une nouvelle dynamique de rapprochement du monde agricole et rural au niveau local, à travers les offres de services en matière de couvertures d’assurances, mais aussi d'accompagnement et de sensibilisation aux différentes filières agricoles et d'élevage.

Pour le directeur de la CRMA de Béjaïa, Ahmine Khaled, «cette initiative sera élargie vers d'autres communes de la wilaya, afin de toucher le maximum d'agriculteurs et leur assurer un meilleur accompagnement dans leur activité». Il convient de signaler que la CNMA joue un rôle important dans la communication envers les agriculteurs, en témoignent le dynamisme et la disponibilité de la chargée de communication, Madame Belhadjoudja Leila, envers les représentants de la presse.

M. Laouer