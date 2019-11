Mission médicale du CHU Nédir-Mohamed à Tamanrasset : 1.549 consultations spécialisées

Dans le cadre du programme de jumelage entre les Centres hospitalo-universitaires et les hôpitaux des Hauts-Plateaux et du Sud, une mission médicale du CHU Nédir-Mohamed de Tizi Ouzou s’est rendue à Tamanrasset, du 12 au 21 octobre.

La mission, multidisciplinaire, menée par quatre professeurs, dont trois chefs de service, a englobé la chirurgie générale, l’urologie, la traumatologie et la chirurgie infantile qui ont intervenu au niveau de l’EPH de Tamanrasset, la cardiologie, la médecine interne et la dermatologie, à Aïn Guezem, et l’ophtalmologie, ainsi que la pédiatrie à In Salah.

1.549 consultations spécialisées, 46 interventions chirurgicales et 38 avis de cas hospitalisés ont été assurés par la mission, qui a également procédé au transfert d’un patient au CHU de Tizi Ouzou pour sa prise en charge. Cette mission est la troisième du genre effectuée au cours de cette année à Tamanrasset.

Bel. Adrar