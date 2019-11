Céréaliculture à Constantine : Une filière stratégique

La deuxième rencontre nationale sur le développement de la filière céréalière a eu lieu à Constantine, au palais de la Culture Malek-Haddad.

Lors de son allocution inaugurale, le wali, Abdessamie Saïdoun, a déclaré : «Ce rendez-vous revêt une grande importance sur le plan économique, en ce sens qu’il concerne une filière stratégique appelée à contribuer à augmenter le produit national brut, créer des postes d’emploi et assurer la sécurité alimentaire au niveau local et national.» Et de rappeler que «l’Algérie a relevé un défi important en décidant de s’affranchir de l’importation des céréales, ce qui devrait ouvrir de nouvelles perspectives pour

le pays».

De son côté, le président de la Chambre d’agriculture de la wilaya de Constantine, Mahmoud Benelbedjaoui, a affirmé que grâce à la multiplication des rencontres de ce type, la filière céréalière est appelée à se développer davantage à l’avenir. «J’ai la certitude qu’il existe une marge de progression importante en ce qui a trait aux cultures pluviales, en général, et à la culture céréalière, en particulier. C’est ce qui nous encourage à axer notre action sur l’orientation et la formation, parce que le défi actuel est d’assurer la sécurité alimentaire qui, en Algérie, est basée sur les céréales», dit-il.

Pour preuve, M. Benelbedjaoui met en avant la courbe ascendante enregistrée par la wilaya en matière de production céréalière à partir de 2008, «avec un passage d’une moyenne d’un million de quintaux/an à près de 3 millions en 2018 ». La rencontre a été clôturée par l’organisation d’une session de formation au profit des agriculteurs, éleveurs et entrepreneurs de la filière céréalière.

Issam B.