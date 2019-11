Agriculture et développement rural : Des réalisations et des avancées à l’Est du pays

Plus de 25.000 km de pistes rurales, agricoles et voies d’accès à travers le pays ont été réalisés par les pouvoirs publics, ces dernières années, pour répondre aux préoccupations des agriculteurs et des citoyens, a révélé le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari.

Cette opération, dont l’État a déployé de gros moyens pour sa concrétisation, a pour objectif de développer l’agriculture et l’économie des zones de montagne. «Le gouvernement est déterminé à valoriser les efforts déployés dans ces zones et à revaloriser ses produits», a soutenu le ministre, lors de la visite de travail qui l’a mené, ce week-end, dans la wilaya de Batna. Il a, dans ce sens, encouragé les habitants des zones montagneuses, les jeunes notamment, à adhérer à la feuille de route mise en place, «pour la rendre plus efficace». Évoquant le secteur forestier dans les wilayas de Batna, Khenchela et Biskra, le ministre a mis en avant la nécessité de valoriser, «sur le plan économique, cette forêt», sa préservation et l’implication des riverains dans toute action visant le développement des ces espaces verts. M. Omari a exprimé son intérêt quant au programme de reboisement, notamment à la relance du projet du barrage vert. Au cours de sa visite, le ministre a pris part à une campagne de reboisement de la forêt de Kimmel (Batna), où des arbustes de pins d’Alep ont été mis en terre.

Lors de sa visite dans la wilaya de Khenchela, le premier responsable du secteur de l’Agriculture a annoncé l’ouverture prochaine de deux usines de fabrication de filets anti-grêle. Une nouvelle initiative économique qui permettra aux agricultures d’utiliser des produits locaux, au lieu de ceux de l’importation. «L’ouverture des deux usines permettra de mettre fin à l’importation des filets anti-grêle utilisés dans la protection de la pomiculture», a assuré le membre du gouvernement.

Lors de sa rencontre avec les producteurs de la filière, M. Omari a insisté sur l’importance de se «structurer dans des associations locales, pour bénéficier des différentes formes d’appui à cette filière et d'œuvrer à sa promotion».

Le ministre a également indiqué que «la production qualitative et quantitative de la pomme, réalisée à Batna et à Khenchela au cours des dernières années, a encouragé le ministère à lancer la fête nationale de la pomme», appelant les agriculteurs de la filière à redoubler d’efforts pour atteindre «des records dans la production de ce fruit». Il ajoute, à l’occasion, que «le gouvernement soutiendra continuellement les populations des régions montagneuses pour le développement de leurs cultures et l’amélioration de leur cadre de vie».

Valorisant les efforts déployés par les agriculteurs et les investisseurs de la filière pomiculture, le ministre a indiqué que son département, de concert avec les ministères des Ressources en eau et de l'Énergie, œuvreront à faciliter la tâche des agriculteurs en leur octroyant des autorisations pour le forage de puits et l'exploitation du réseau d'électricité agricole.

Par ailleurs, le premier responsable du secteur de l’Agriculture, s’adressant aux agricultures et aux cadres de des Chambres d’agriculture locales, précise que «la fête nationale de la pomme constitue un rendez-vous de travail et de coordination entre les producteurs de cette filière, les Chambres d’agriculture et la tutelle, pour mieux structurer la pomiculture», tout en indiquant que les producteurs de cette filière ont la possibilité d’exporter ce produit très prisé de par le monde, vers de nombreux pays. Mohamed Mendaci