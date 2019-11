Approvisionnement en eau à Mascara : Amélioration appréciable

Le DG de l’Algérienne des Eaux de Mascara, M. Sahraoui Abdennour, a indiqué récemment que dans le but d’améliorer le service public de l’eau et d’assurer une alimentation en quantité suffisante et de bonne qualité, des efforts importants ont été consentis par l’ensemble des intervenants dans le secteur de l’eau (MRE, wilaya, DRE, ADE) durant ces 3 dernières années par la mise en service du projet Mostaganem, Arzew, Oran (MAO) qui consiste à l’alimentation de 11 communes, le renforcement de 10 communes, dont Ain Farès, Fraguig, El Bordj et Khalouia ont été raccordées avec une production moyenne de 5.000 m3/jour en attendant le raccordement des communes de Zahana, El Guaada et Chorfa.

Le total des communes raccordées au dessalement sera de 24 communes représentant une population de 653.130 habitants sur un total de 963.106, soit un taux de raccordement au dessalement de 68%. Il a aussi indiqué que la situation de ces 21 communes déjà raccordées au dessalement s’est nettement améliorée durant ces dernières années, celle d’autres communes le sera de même après la mise en service des projets (forages et barrage) en cours de réalisation. L’Algérienne des eaux, unité de Mascara, a procédé durant cette année à de multiples interventions se traduisant par l’amélioration des capacités de traitement et de pompage en procédant à la pose de nouvelles pompes au niveau de la chaîne de Bouhanifia vers Mascara, mobilisant ainsi un volume supplémentaire de 5.000 m3/jour. Cela a eu pour effet l’amélioration de la dotation des communes de Mascara, Bouhanifia, El Gueitena, Hassine et Tizi, la mise en service de la station de traitement Cheurfa mobilisant également 1.000 m3/jour supplémentaire au profit des citoyens de la commune Sig ainsi que des travaux de réhabilitation de la station Fergoug sont en cours pour une production de 16.000 m3/jour au lieu des 3.000 m3/jour mobilisés actuellement participant à l’amélioration de l’alimentation des communes de Mohammadia et Sidi Abdelmoumen. Malgré ces efforts et ces volumes supplémentaires mobilisés par les eaux superficielles qui s’élèvent à 9.000 m3/jour, il y a une forte diminution des débits des forages suite au rabattement de la nappe dû à la faible pluviosité.

Pour parer à ce problème l’ADE a procédé à la mise en service des forages qui étaient à l’arrêt et intervenu sur 132 points de production pour améliorer les débits exploités et compenser le déficit suite à la diminution des débits des forages. La réparation des fuites se fait quotidiennement par 25 équipes d’intervention mobilisées à cet effet. Des efforts importants ont été consentis pour la réparation des grandes fuites sur des conduites sensibles et qui nécessitent des opérations de réhabilitation avec un effet positif pour l’amélioration de l’alimentation des agglomérations situées sur ces couloirs qui souffraient auparavant du manque en ce liquide précieux. Il a été procédé également au traitement de plusieurs points noirs qui avaient des conséquences directes sur l’amélioration des douars El Bordjia de la commune El Ghomri, Oued el Maleh de la commune Zelamta, Remaikia de la commune Hachem et d’autres quartiers de la commune de Mascara et des autres communes. Toutefois, la situation s’est améliorée pour les douars Mectaa Menaouer, il reste toujours une dizaine de foyers nécessitant une réfection du réseau, de même pour la commune d’El Keurt qui connaîtra une amélioration après l’achèvement de travaux de raccordement. Une grande importance est accordée au volet qualité et dans ce cadre l’unité procède au nettoyage de l’ensemble des points de stockage et de distribution. Il sera procédé à la création d’un nouveau centre de distribution au profit des daïras d’Ain Farès et El Bordj et à la création d’un nouveau centre de travaux. Et afin de faciliter le paiement des factures, notamment pour les citoyens des régions très éloignées il a été procédé à la vulgarisation de l’information pour le paiement à travers les 96 caisses postales que compte la wilaya. Un numéro vert 1593 joignable gratuitement à partir d’un fixe et une page Facebook Ade Mascara sont mis à la disposition des citoyens pour répondre à leurs préoccupations. Par ailleurs l’unité détient un portefeuille de créances d’un montant global de 120 milliards de centimes. Le recouvrement de ces créances participera à l’amélioration de la prestation du service public de l’eau et à l’amélioration des conditions de vie de la population.

A. Ghomchi