Education : Les examens du 1er trimestre débuteront le 2 décembre

Les compostions du premier trimestre débuteront le 2 décembre prochain pour les trois paliers de l’enseignement scolaire. C’est ce qui ressort du calendrier des examens arrêté par le ministère de l’Éducation nationale.

La correspondance adressée aux 50 directions de l’Education souligne toute l’importance d’organiser ces examens avant les élections présidentielles, prévues le 12 décembre 2019.

La même source notera par, ailleurs, que le calendrier fixe la date des compositions du 2e trimestre est fixé le 3 mars 2020, alors que celle du troisième trimestre aura lieu le 26 mai de la même année.

Dans sa correspondance, le département de Belabed a mis l’accent sur la nécessité de respecter les dates fixées pour l’organisation des examens trimestriels pour les trois paliers scolaires. Ainsi, les directeurs des établissements scolaires sont tenus de se conformer au calendrier fixé par la tutelle et d’assurer le bon déroulement des examens.

Dans ce cadre, le ministère a appelé la fédération et l’association nationale des parents d’élèves de signaler tout dépassement qui pourrait être enregistré dans l’exécution de ce calendrier.

Compte tenu du rôle important que joue les associations des parents d’élèves qui œuvrent à défendre l’intérêt de leurs progénitures, le ministère de l’Education nationale compte les faire participer dans l’élaboration des programmes de la 2e génération pour les niveaux scolaires qui restent.

S’agissant des examens de rattrapage, ils auront lieu les 23 et 24 juin prochain pour la 2e, 3e et 4e année du cycle primaire, pour la 1re, 2e et 3e année du cycle moyen, et pour les 1re et 2e années du cycle secondaire.

Il est à noter par ailleurs, que les inscriptions aux examens nationaux des trois paliers, au titre de l'année scolaire 2019-2020, s’effectueront, cette année, au niveau des établissements scolaires, grâce à l’exploitation de la plateforme numérique du ministère. Une première qui vise à éviter aux élèves et à leurs parents les désagréments d’effectuer par eux-mêmes les inscriptions et d’éviter les erreurs commises, lors de cette opération qui constitue une étape importante dans le déroulent des examens de la 5e, le BEM et le bac. Pour ce faire, les directeurs des établissements scolaires ont été chargés d’effectuer cette tâche.

Concernant les inscriptions des candidats libres aux examens du BEM et du baccalauréat, elles se dérouleront du 22 octobre au 21 novembre 2019, via les deux sites de l'Office national des examens et concours (ONEC) : «http://bem.onec.dz et http://bac.onec.dz.»

Selon le département de Belabed, le recours à la plateforme numérique de l'Éducation nationale est une nouvelle mesure qui s'inscrit dans le cadre de l'élargissement progressif et continu des services offerts sur le système informatique du secteur, visant à mettre à jour les données et à améliorer le service public. Le ministre a fait savoir récemment que l'élargissement des services numériques sur le système informatique du secteur touchera progressivement toutes les autres grandes opérations. «Ce qui permettra de rationaliser les dépenses et de gagner du temps et de l’effort», a souligné Abdelhakim Belabed, tout en saluant l’ensemble des intervenants dans cette opération. Par ailleurs, et en vue d’améliorer l’organisation des examens du baccalauréat 2020, de nouvelles mesures ont été prises par le ministère, avec, en point de mire, la réduction des charges liées à l’organisation de cet examen. À cet effet, une commission interministérielle, composée de représentants des ministères de l’Éducation nationale, de la Défense nationale, de la Poste, des Technologies de l’information et de la communication et du Numérique, s'attelle à la préparation des examens du baccalauréat, de manière à garantir leur bon déroulement et à éviter tout risque de fraude. Elle est chargée, ainsi, d’instituer des réformes susceptibles de réduire les charges financières et morales liées à l’organisation de cet examen décisif. Il s’agit, notamment de la réduction des frais liés à l’impression des feuilles d’examen et de leur transport, et des charges morales et de la tension vécue par toutes les parties concernées par le déroulement du baccalauréat. Cet examen, dont la date n’a pas encore été fixée par la tutelle, nécessite, faut-il le rappeler, la mobilisation d’importants moyens matériels et humains.

Kamélia Hadjib