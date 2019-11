Balance des paiements : à quand L’équilibre ?

La réduction du déficit de la balance de paiements s’impose à l'effet de sauvegarder les réserves du pays en devises. Plusieurs indicateurs renseignent sur le caractère urgent de la problématique. A commencer par la nette augmentation de la facture d'importation de médicaments qui a dépassé en 2018, 3,4 milliards d'euros, venant en deuxième position derrière les produits de consommation non alimentaires, alors que la production nationale couvre 57% des besoins nationaux. Compte tenu de cette situation, le Gouvernement met l’accent sur «la nécessité de mettre au point une stratégie globale fondée sur l'augmentation de la production locale et la régulation du marché, selon des considérations sociales et thérapeutiques». Et compte poursuivre sa démarche à l'égard de l'ensemble des filières qui pèsent sur le Trésor public. Sur ce sujet, le Premier ministre a donné plusieurs instructions dont l'accélération de la réalisation des investissements publics et privés dans le domaine de la production locale des médicaments, ainsi que l'encouragement des importateurs à transformer leurs activités à la production locale des médicaments en leur offrant toutes les mesures incitatives. S’exprimant sur ce déficit de la balance de paiements, l’ancien gouverneur de la Banque d’Algérie, Nouioua, avait souligné que «la diminution des recettes en devises à la suite de la chute du prix du baril de pétrole à partir du second semestre 2014 et l’incapacité d’adapter les importations de biens et de services à la nouvelle situation sont à l’origine des déficits de la balance de paiement». Et d’ajouter : «les déficits du budget ont été provoqués par le maintien des dépenses publiques, celles du fonctionnement et celles de l’équipement à un niveau élevé sans pouvoir procéder aux ajustements nécessaires». De ce fait, commentait M. Nouioua, «les avoirs du Fonds de régulation des recettes ont été épuisés en totalité dès 2017. Ceux des réserves de change ont été largement amputés et sont tombés à 79,88 milliards de dollars fin décembre 2018. En cinq ans, la diminution a atteint 115 milliards de dollars et s’est poursuivie en 2019 à cause, toujours, du solde négatif de la balance des paiements». Ainsi, «des ressources aussi importantes n’ont pu être préservées pour être utilisées à financer les investissements productifs, lesquels auraient engendré des richesses et créé des emplois». Pour sa part, M. Rachid Sekak, ancien directeur de la dette à la Banque d’Algérie a affirmé que «l’endettement extérieur ne pourra pas se substituer totalement à la planche à billets, parce que le niveau de nos déficits budgétaires et de la balance des paiements sont tellement élevés que l’endettement extérieur ne pourra pas être une solution», ajoutant que «la dette extérieure n’est plus un tabou politique». Et pour gérer les déficits, M. Sekak a prévenu que «si aucune mesure n’est prise, nos problèmes s’aggraveront», précisant que pour «les équilibres extérieurs, nous avons la chance de disposer encore d’un niveau suffisant de réserves de change qui nous permet sur le volet équilibres extérieurs de tenir trois ou quatre ans. Mais au niveau du budget, les mesures à prendre sont urgentes».

Fouad Irnatene