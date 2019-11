Farid Bourennani, expert en ingÉnierie financière et en stratégies de croissance des entreprises : « L’économie est en berne »

Les difficultés que traversent les grands groupes privés dont les patrons sont actuellement incarcérés ne sont pas dues essentiellement à leur mise sous tutelle d’administrateurs mais plutôt à la situation générale que connait le pays. S’exprimant sur l’impact des décisions judiciaires sur ces groupes, M. Farid Bourennani, expert en ingénierie financière et en stratégies de croissance des entreprises affirme que, de prime abord, «c’est l’économie du pays qui est en berne et les événements que nous connaissons ont précipité la crise y compris pour ces groupes». L’invité du direct de Radio M, a déclaré mercredi, que «maintenant que des grands groupes sont impactés c’est tout un écosystème qui est en défiance». Selon cet expert, une fois «que ces entreprises sont atteintes par des décisions judiciaires, c’est tout l’écosystème qui appréhende le syndrome Khalifa. Les uns et les autres, les salariés y compris s’interrogent dès lors sur leur avenir». Donc, logiquement «quand une entreprise est dans tel cas, la suite est connue». Aussi, admet cet expert, «les appréhensions des banquiers publics vis-à-vis de ces groupes sont légitimes par crainte d’être accusés de complicité présumée ou de dilapidation de deniers publics». Les banques privées n’ont pas été en reste puisqu’elles ont été «sommées par les sociétés mères de cesser toute activité d’engagement avec leurs clients».

De surcroît «il s’avère que maintenant on demande à certaines catégories d’entreprises concernées de redevenir attrayantes à l’égard de leurs assureurs crédit et leurs fournisseurs car dorénavant elles devront convaincre leurs partenaires étrangers de leur accorder un délai de paiement de neuf mois minimum à douze mois maximum». Une mesure contraignante car «Si vous ne pouvez pas obtenir ces délais vous ne pouvez pas obtenir une domiciliation d’importation», estime l’expert. Toutefois, rassure-t-il, «Je ne suis pas aussi pessimiste même si l’environnement est difficile» car «il ne faut pas oublier que l’exercice des entreprises privées s’est toujours fait dans l’adversité, elles ont une capacité d’avoir un environnement mouvant auquel elles se sont toujours adaptées». En fait, «l’arrivée des administrateurs en soi n’est pas venue aggraver la situation mais plutôt pour essayer de sauver cette situation qui est compromise dès qu’il y a eu blocage des comptes bancaires», dira M. Farid Bourennani. Selon lui, «Même si les décisions doivent être entérinées par l’administrateur, les managers de ces groupes ont toute la latitude pour essayer d’être offensifs commercialement et innovants dans le produit». Aussi, «Il ne faut pas oublier que le mandat de l’administrateur n’est pas seulement de payer les travailleurs, car sa mission oblige à s’intéresser à toutes les activités, (commerciales, approvisionnements, partie industrielle…) », devait-il préciser. Il faut retenir également un autre avantage à savoir que, «la présence de l’administrateur permet au moins de rassurer dans un environnement de défiance car sa mission consiste non seulement à assurer la survie et le développement de l’entreprise mais permet surtout aux établissements bancaires d’avoir un signal fort et clair de la part des pouvoirs publics».

Dans cette optique, «l’administrateur n’est pas là pour liquider l’entreprise mais pour débloquer des situations». Aussi, «toutes les entreprises doivent se restructurer dans une situation telle que nous l’avons aujourd’hui ». Autrement dit, «elles devront se recentrer sur des métiers rentables et mettre en stand-by les activités qui ne le sont pas», du point de vue de l’expert. Sur un autre registre, et tout en rappelant que «les patrons sont poursuivis pour des délits de surfacturation, de détournements d’utilisation des concours bancaires et la liste est longue», l’expert Farid Bourennani considère qu’ «il faut passer aux procès et chacun aura ses arguments à charge ou à décharge». En fait, «on ne peut pas se satisfaire d’une situation de stand-by qui n’est pas bonne pour les entreprises encore moins pour l’économie».

D. Akila