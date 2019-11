Nouvelle loi sur les hydrocarbures : Pas d’impact sur les réserves et la production

«La nouvelle loi sur les hydrocarbures ne répond pas aux défis de l’heure», a indiqué, hier à Alger, M. Abdelmadjid Attar, ancien ministre et ancien PDG de Sonatrach, lors d’une rencontre-débat organisée par le Forum des chefs d’entreprise (FCE) sur la problématique du secteur de l’Énergie en Algérie. Il dit, dans ce sens, que la loi dans son ensemble est «bonne». Il ajoute qu’elle vise, entre autres, de protéger la souveraineté nationale et de réduire la fiscalité qui permettra en conséquence d’attirer davantage d’investisseurs étrangers. L’expert a précisé qu’il a émis deux réserves importantes, à savoir la première sur les 49% de partage de la production.

Il a insisté à cet effet sur la nécessité que ce partage soit annuel mais pas sur la production totale. Et le deuxième, il s’agit de l’ouverture de partenariat sur tous les gisements, notamment ceux de Hassi R'Mel, de Hassi Messaoud qui produisent selon lui, «plus de 70% en gaz et en pétrole». L’ancien ministre a fait savoir que «cette nouvelle loi n’aura absolument aucun impact sur les réserves et la production, car 80% de la production actuelle et 80% des réserves actuel sont régis par la loi 86/14». Sur le plan pétrolier a-t-il dit «il est impossible de découvrir des gisements à la même taille que celles de Hassi R'Mel, et de Hassi Messaoud», avant de faire savoir ensuite que «l’une des raisons qui a poussé Sonatrach à élaborer cette loi c’est le développement des petits gisements en partenariat». Selon lui, ce projet de loi ne va pas augmenter éventuellement les réserves ou la production que durant les cinq années à venir. Allons plus loin dans ses dires, l’expert a indiqué que «le changement de la loi se fait en fonction des perspectives». Il a rappelé dans ce sens que la loi sur les hydrocarbures amendée en 2013 était un «échec», car dit-il «celle-ci n’a pas permis de renouveler les réserves de production». Et de poursuivre : «la rente à partir de 2022, va baisser de façon conséquente et si l’Algérie continue en fonction des réserves d’aujourd’hui, à partir de 2030, on n’exporte plus le gaz». L’ancien Pdg de Sonatrach n’a pas manqué de mettre en exergue les défis à relever, indiquant qu’ils sont multiples à savoir, le renouvellement des réserves ou du moins le maintien de la production, le défi financier car notre pays veille sur une rente ainsi que le partenariat. L’invité du Forum s’est interrogé si cette nouvelle loi sur les hydrocarbures peut répondre à l’ensemble de ces défis ? Il a indiqué en ces termes précis : «je vous dis en toute sincérité, j’ai été consulté par les bureaux d’études qui ont travaillé sur la loi au niveau de Sonatrach je leur ai dit que la meilleure solution est de revenir à la loi 86/94». Il a ajouté que «la loi seule ne règle pas tous les problèmes de l’Algérie à savoir, celui de la rente, celui de la transition et celui de la consommation énergétique». En réponse à une question relative à la consommation nationale, il a indiqué que «celle-ci augmente de 7 à 8 % depuis l’année 2000, surtout celle du gaz», car a-t-il précisé «notre système de production de l’électricité est basé essentiellement sur ce produit».



« Il faut des états généraux. »



Quant aux exportations, l’expert estime, qu’elles ont connu sans cesse une réduction remarquable. S’agissant de l’importation des hydrocarbures à partir de 2030, il a estimé que «nos réserves existantes peuvent répondre aux besoins de la consommation nationale jusqu'à 2040». Évoquant par ailleurs, le programme des énergies renouvelables de 22.000 mégawats lancé en 2012, l’expert a qualifié ce dernier d’un «échec». De son côté, le professeur Chems Eddine Chitour, enseignant à l’Ecole nationale polytechnique a estimé que l’énergie et les hydrocarbures ne sont en elles-mêmes qu’un segment d’une problématique d’ensemble. Il dira dans ce sens que «nous sommes à environ 43 millions d’habitants et on consomme presque 1.225 kilowatt par habitant par an et 60 million de tonnes de pétrole et brûlons 16 millions de tonnes de carburant avec un apport extérieur de deux millions de tonnes que l’on paye à un dollar le litre et que l’on vend à six fois moins cher ». Il a insisté à cet effet sur la nécessité de changer la politique de subvention qui est selon lui, censée d’être destinée aux familles nécessiteuses. «En moyenne 80% des subventions vont vers ceux qui n'en ont pas besoin», précise-t-il, avant d’ajouter que «des états généraux sont nécessaires pour faire le point sur nos faiblesses et nos atouts». Le Pr Chitour a mis en exergue l’éducation indiquant que «la priorité réside dans un système éducatif performant et ce sont les meilleurs qui doivent enseigner à l’université car on ne peut rien bâtir sur un système qui n’est pas aux normes. C’est là, la priorité des priorités». S’exprimant sur cette nouvelle loi sur hydrocarbures, le professeur à qualifié celle-ci d’un non événement».

Makhlouf Ait Ziane