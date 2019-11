Clôture du festival national de la chanson Chaâbi à Sétif : Voix et paroles de la mémoire collective

Après quatre jours pleins, marqués par une activité intense et rythmée d’authentiques paroles puisées d’un patrimoine aussi riche que varié, la 6e édition du Festival national de la chanson chaabi est arrivée à son terme, consacrant par la même les meilleures voix de ce genre. Cette cérémonie de clôture qui s’est tenue jeudi dernier en soirée à la maison de la culture « Houari Boumediene» à l’initiative de l’association «Er Rouchd» à l’actif de laquelle il faudra mettre ce festival, s’est tenue en presence du wali, Mohamed Belkateb, du président de l’APW, des autorités locales ainsi qu’un public nombreux présent tout au long de cette édition et davantage encore lors de cette dernière soirée.

Pas moins de 27 artistes chanteurs émanant de plusieurs wilayas du pays ont pris part à cette sixième édition organisée à l’occasion du 65e anniversaire de la Révolution et démontré ainsi à travers leurs œuvres et celles de leurs ainés la dimension de «la chanson chaabi dans la préservation de la mémoire collective. Un thème fort qui a permis aux 27 artistes en lice de mettre en valeur l’extraordinaire patrimoine de la chanson chaabi en interprétant des œuvres de cheikh Mohamed El Anka, Boudjemaa el Ankis, Guerouabi et d’autres adeptes de ce genre que l’on croyait propre à certaines régions du centre mais que tous ces jeunes ont su la transporter dans des wilayas comme Sétif, Souk Ahras, ou Tiaret, pour ne citer que celles-ci.

Dans ce contexte et pour ne prendre que le cas de la wilaya de Sétif, il est permis de dire que la chanson chaabi occupe aujourd’hui une place de choix grâce au travail de cette association mais surtout son président, Mustapha Boutchiche «Ankis» qui a su par sa persévérance garder la beauté de ce style aussi vieux que la nuit des temps et des œuvres aussi belles que celles qui lui ont permis de chanter «Mai précurseur de Novembre» lors de la soirée de clôture et enchainer avec «Mezel Rdjel Mezel». Avec son sourire habituel, sa modestie et son humilité Mustapha Boutchiche garde la tête froide et espère mieux pour l’édition à venir même s’il qualifie de très bonne l’édition qui s’achève, organisée en coordination avec l’APC de Sétif non sans formuler «l’espoir de disposer d’un local pour cette association et la mise en place d’une école de la chanson chaabi pour éloigner les jeunes des fléaux qui les guettent».

Une soirée de clôture à l’issue de laquelle seront honorés les membres du jury et les 3 premiers vainqueurs, à savoir Faycal Boukhentache de la wilaya de Tiaret pour la première place, suivi de Kadri Belkacem (Bejaia) et Rafik Amari d’Alger. Le prix du jury reviendra à Meslem Abdelmadjid de la wilaya de Souk-Ahras.

