Le 24e Sila et l’Histoire d’Algérie : Le secteur public marque sa présence

L'Algérie compte aujourd'hui un nombre considérable d'éditeurs, estimés à près de 1.000, titulaires d'un registre du commerce, mais seulement une infime partie y active, sachant que 298 éditeurs seulement ont pris part au Salon international du livre d'Alger (SILA), dans sa 24e édition, dont une minorité peut se prévaloir de détenir une ligne éditoriale claire et bien définie.

A l’heure actuelle, et parmi ces maisons d’éditions, certaines peinent à trouver une stabilité sur le marché du livre, tandis que d’autres sont présentes sur le marché d’une manière effective, en l’occurrence, Casbah qui restent la plus importante d’entre elles grâce à une production considérable dans plusieurs domaines, Hachette, Alpha…. Mais ce qui est à relever, lors de la présente édition, c’est le retour des maisons d’éditions nationales, dont la production était « timide » au cours des précédents Salons. C’est ce qui a attiré notre attention, pour la réalisation de ce petit reportage que nous avons consacré au «retour de l’édition nationale sur la scène culturelle ».

Le 24e Salon du livre d'Alger constitue, en effet, une véritable vitrine du monde de l'édition. Des centaines de maisons du livre occupent les trois grands pavillons de la Safex depuis jeudi dernier. Nous avons approché certains d’entre-eux du secteur public et privé pour connaitre leur évolution ces dernières années. Sur cette question, le directeur du bureau du livre au ministère de la Culture, Djamel Foughali, a précisé que les deux secteurs « ont connu des périodes de difficultés, d’évolution et de progression». Selon, M. Foughali, plus de 12 entreprises nationales (la Bibliothèque nationale, l’ONDA, l’AARC, l’ANEP, l’ENAG, ministère de la Culture, CNLPH….) prennent part à cette édition avec une publication variée, allant du récit à l’histoire, la technologie, la poésie à la politique. Cela montre, dira-t-il, «le déploiement » de l’état pour la culture. Ajoutant que «l’état algérien ne peut qu’accompagner le citoyen à travers ces entreprises, notamment avec ces derniers qui représentent à leur tour la voix de l’expression algérienne par le biais des thématiques choisie, de l’impression et de l’édition» explique-t-il. Evoquant les différents évènements culturels qu’a connus l’Algérie, en l’occurrence Alger, capital de la culture arabe, le Festival panafricain, Tlemcen, capital de la culture islamique …., qui ont favorisé l’émergence du secteur public et sa présence «confirmée» témoigne «de l’intérêt qu’accorde l’état au monde du livre, de la lecture et de la culture d’une manière générale ».



La distribution, le maillon faible



Contrairement aux idées reçues, le secteur du livre en Algérie est sur une véritable dynamique et génère des profits non négligeables. Des éditeurs rencontrés hier au Salon international du livre d'Alger livrent leurs impressions et ne cachent pas leur optimisme. Toutefois, ils sont unanimes à réclamer le développement du réseau de diffusion, le maillon faible de la chaîne. Chose que nous n’avons pas touchés chez les entreprises publiques qui se chargent d’elles mêmes de l’impression et de la distribution, comme il nous a été précisé par le directeur d’unité de distribution de l’entreprise nationale des arts graphiques (ENAG), M. Daas Farid, qui précise que cette entreprise contient plus de 1.200 titres, avec 40 nouveaux, présent s lors de ce salon, traitant différents thèmes : la littérature, l’histoire, science, politique…, se rend en charge elle-même. « La forte présence du cadre public suit la conjoncture actuelle » témoigne-t-il, en ajoutant que le métier de l’édition «est destiné à une catégorie bien déterminée pour un public bien défini », souligne-t-il en relevant toutefois que le retour du cadre public à la faveur du privé est du «à la cherté de la matière première, le papier. Ce qui fait que le secteur privé ne peut pas se le permettre.

«Ce n’est pas le cas du secteur public», affirme-t-il, en citant l’exemple de l’ENAG, qui est dotée d’un complexe d’une superficie de 30 hectares, avec une imprimerie indépendante de dernière génération. Elle est aussi productrice de ses propres livres accompagnée de la distribution dans les quatre coins du pays. Selon M. Daas, et en vue de la crise économique actuelle, « il est difficile au secteur privé de résister sauf pour certains qui ont les moyens » a-t-il indiqué, en affirmant toutefois, qu’actuellement « le secteur public devance le secteur privé ».

Kafia Ait Allouache