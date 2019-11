Grand angle : Vigilance

Même si pour les Américains , il n’y avait aucun doute quant à l’identité de fondateur et dirigeant du groupe terroriste Daech, tué lors d’un raid de l’armée américaine au Nord-Est de la Syrie, il n’en reste pas moins que la confirmation par le groupe lui-même de la mort de Abou Bakr Al-Baghdadi ne pouvait que rassurer définitivement sur l’élimination du terroriste le plus recherché au monde et dont la tête avait été mise à prix 25 millions de dollars. Et pour cause, plusieurs fois déjà l’ennemi public numéro1 avait été annoncé pour mort, mais à chaque fois, l’information s’était avérée fausse. Mais cette fois s’en est vraiment fini de celui qui s’était proclamé calife.

Le doute que certains avaient nourri a duré cinq jours, au terme desquels le silence observé par le groupe a été rompu. Un laps de temps exploité aussi pour préparer la succession. Désormais, le groupe a un nouveau dirigeant : Abou Ibrahim Al-Hachimi Al-Qourachi, de son nom de guerre. Plus prudents que le président américain qui s’est empressé de déclarer «savoir qui était exactement» le nouveau chef désigné, les experts ont affirmé de pas trop savoir sur son identité. Le coordinateur de l’action contre-terroriste des Etats-Unis, Nathan Sales, a affirmé que «l’identité du nouveau dirigeant, son rôle dans l’organisation, d’où il vient» sont à l’étude.

«Chaque fois qu’il y a une transition à la tête d’une organisation terroriste, nous voulons nous assurer que nous disposons des informations les plus récentes dont nous avons besoin pour faire face efficacement à la menace», a-t-il ajouté. Car c’est surtout de cela qu’il s’agit. En effet, le nouveau chef aura à cœur de prouver que le choix porté sur lui est justifié et qu’il n’ pas usurpé cette «promotion». Pour ce faire il voudra démontrer ses «compétences» sur le terrain. Du reste, il est fort certain que le niveau d’alerte attentat a été revu à la hausse, notamment au Etats-Unis menacés de représailles par le groupe. Mais les Américains ne sont pas les seuls menacés. C’est pourquoi la vigilance doit être de mise partout dans le monde. Daech a déjà prouvé qu’il pouvait frapper là où il voulait.

Nadia K.