Procédure de destitution du président américain : L’étau se resserre

La meilleure défense, c’est l’attaque : Donald Trump a affirmé dans un meeting que la procédure en destitution lancée par les démocrates lui ferait obtenir une «majorité en colère» à l’élection présidentielle de 2020. «Nous n’avons jamais eu autant de soutien qu’actuellement», a déclaré le président républicain devant des milliers de partisans enthousiastes dans une salle bondée à Tupelo, dans l’Etat conservateur du Mississippi (sud-est), représentatif du cœur de son électorat. La dernière moyenne des bation parmi les Américains. Mais le dirigeant estime indispensable de galvaniser le noyau dur de sa base électorale pour avoir des chances de réélection en novembre prochain. La procédure d’«impeachment» mise en œuvre par la majorité démocrate de la Chambre des représentants est une «attaque contre la démocratie elle-même», a-t-il tempêté. L’approbation jeudi, grâce aux voix des démocrates —avec seulement deux défections— et d’un ex-républicain, d’une résolution formalisant l’enquête en vue d’une destitution a rendu plus concrète la possibilité de cet «impeachments» à la Chambre. Si la chambre basse votait sa mise en accusation, Donald Trump serait alors soumis à un procès politique au Sénat, où la majorité républicaine qui lui reste encore largement fidèle rend cependant improbable sa destitution. Dénonçant un «abus de pouvoir», la présidente démocrate de la Chambre Nancy Pelosi s’attèle depuis des semaines à placer cette procédure sous le sceau de la solennité, bien consciente qu’une apparence trop politique diviserait encore plus profondément le pays à l’orée des élections présidentielle et législatives de 2020.