Yémen : Accord entre gouvernement et séparatistes

Le gouvernement et les séparatistes au Yémen doivent signer le 5 novembre un accord conclu fin octobre sous l’égide de l’Arabie saoudite pour mettre fin à leur conflit, dans un pays dévasté par une guerre aux fronts multiples, ont déclaré hier des responsables saoudiens et yéménites. Ces dernières semaines, le gouvernement yéménite et les séparatistes du Conseil de transition du Sud (STC) ont tenu des pourparlers et des discussions discrètes sous la médiation de Ryad dans la ville saoudienne de Djeddah (ouest). A l’issue de ces discussions, un accord a été conclu le 25 octobre. Il prévoit la formation d’un gouvernement de 24 ministères, qui seront «partagés à égalité entre les gouvernorats du nord et du sud du Yémen», selon la chaîne de télévision saoudienne Al-Ekhbariya. Le gouvernement sera de nouveau installé à Aden, sous l’égide du Premier ministre Maïn Saïd afin de «relancer les institutions étatiques», selon des officiels et des médias saoudiens. Un «comité joint» supervisé par la coalition militaire dominée par Ryad garantira la mise en œuvre de l’accord, d’après Al-Ekhbariya. La signature officielle de «l’accord de Ryad» aura lieu mardi en Arabie saoudite. Les forces séparatistes ont pris le contrôle en août d’Aden, qui était devenue la base de repli du gouvernement après son expulsion de la capitale Sanaa (nord) par les rebelles Houthis en 2014. Les affrontements entre les séparatistes et les forces loyalistes, en principe alliés dans la guerre menée contre les Houthis depuis 2014, ont fait craindre un éclatement du pays.

R. I.