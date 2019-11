Gaz de schiste : Londres suspend la fracturation hydraulique par crainte des séismes

Le gouvernement britannique a annoncé samedi un moratoire sur la fracturation hydraulique destinée à extraire du gaz de schiste du sous-sol, en raison des risques de secousses sismiques, indique l’APS. La ministre britannique chargée des Entreprises et de l'Energie, Andrea Leadsom, a indiqué qu'après avoir consulté un rapport du régulateur du secteur ayant étudié l'activité sismique récente près d'un site où est pratiqué la fracturation hydraulique, dans le nord-ouest de l'Angleterre, « il est clair que nous ne pouvons pas exclure de nouvelles conséquences inacceptables pour la population locale ».

Elle a annoncé en avoir « conclu que nous devrions instaurer un moratoire sur la fracturation hydraulique en Angleterre avec effet immédiat ». Le gouvernement a expliqué qu'il ne donnerait pas son consentement à de nouveaux projets de fracturation hydraulique « à moins que de nouvelles preuves convaincantes ne soient fournies ».

Le procédé de fracturation hydraulique consiste à créer des fissures souterraines et y infiltrer un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques pour permettre l'extraction de gaz ou pétrole capturé dans la roche. La technique est controversée en raison de son impact environnemental et a provoqué une forte contestation de la part des populations concernées et des militants écologistes.

A ce jour, seuls trois puits ont été forés, sans qu'aucune exploitation de gaz de schiste n'ait débuté et sans que les pouvoirs publics sachent quelles quantités pourraient être extraites à terme, a souligné récemment un rapport du National Audit Office (NAO), organe chargé de contrôler les dépenses publiques.

Rédaction Web