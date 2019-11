Ouargla : 200 concurrents à la deuxième édition des courses de méharis

Prés de 200 concurrents ont pris part à la deuxième édition des Courses de méharis d’Ouargla, clôturées vendredi. Les participants étaient issus de différentes régions du pays, dont Tamanrasset, Illizi, El-Menea et Ouargla et de pays voisins (Tunisie, Libye, Niger et Mali), a indiqué à l’APS Ayat Allah Benmansour, président du club Rimel de courses de méharis, basé dans la commune de Ain El-Beïda (Ouargla). Ce rendez-vous sportif a pour objectif de promouvoir les courses de méharis pour développer la pratique de cette discipline sportive et œuvrer à son intégration parmi les disciplines agréées en Algérie. M. Benmansour a souligné l’importance de soutenir cette discipline sportive à Ouargla qui recense plus de 250 adeptes répartis sur 22 clubs. Un projet de réalisation d’un parcours dédié à l’organisation de courses de méharis, d’une superficie de dix hectares à Ain El-Beïda, a été retenu, en attendant la mobilisation de l’enveloppe financière nécessaire pour lancer les travaux.

Rédaction Web