Gaïd Salah préside une réception en l'honneur de hauts cadres de l'Etat et de l'ANP

Le Général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire a présidé à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire du déclenchement de la lutte de libération nationale le 1er novembre 1954, une cérémonie vendredi soir à Alger en l'honneur de hauts cadres de l’Etat et de l'Armée nationale populaire (ANP), en activité et à la retraite, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). La cérémonie, organisée au Cercle national de l'Armée à Béni-Messous s'inscrit dans le cadre des traditions de l'Armée nationale populaire (ANP) visant à valoriser les dates et les événements phares de l’histoire nationale et rendre hommage aux vaillants martyrs. Un film documentaire, "L'Armée Nationale Populaire...les bras de loyauté et de développement", a été projeté et une exposition de photographies retraçait les étapes de la Révolution.