Front national algérien : Rejet de toute ingérence étrangère

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a exprimé, hier à Alger, son rejet «catégorique» de toute tentative d'ingérence étrangère dans les affaires internes du pays, appelant à satisfaire les revendications du Hirak populaire qui «appelle à un changement radical du système de gouvernance et au départ de tous les symboles de l'ancien système». Dans son allocution d'ouverture des travaux du Conseil national du parti, M. Touati a souligné que sa formation politique «réclame une nouvelle Constitution pour instaurer un Etat de droit», la Constitution actuelle ne reflétant pas «les véritables aspirations du peuple». Le président du FNA a également exprimé le soutien de sa formation au Hirak populaire et à ses revendications, appelant à «un changement radical du système de gouvernance et au départ de tous les symboles de l'ancien système». Pour ce qui est du projet de loi sur les hydrocarbures, M. Touati rejette le fait que ce projet de loi soit examiné par le Parlement actuel, exprimant, par ailleurs, son soutien à la grève des magistrats.