FLN : Une échéance cruciale

Le parti du Front de libération nationale (FLN) a affirmé, jeudi, que l'élection présidentielle du 12 décembre prochain constitue une «importante halte lors de laquelle le peuple prouvera son attachement à son référent historique et à l'Etat ‘‘novembriste’’», a indiqué le parti dans un communiqué, à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de la Révolution nationale. Cet anniversaire «est une occasion qui nous permet d'en tirer les enseignements de fidélité et d'abnégation», a estimé le parti, ajoutant que «la commémoration de tels évènements historiques se veut une opportunité pour s'armer de volonté et de détermination afin de relever les défis d'aujourd'hui». Le peuple algérien saura, à travers la prochaine présidentielle, prouver son attachement à son référent historique et à l'Etat ‘‘novembriste’’, et exprimer sa forte volonté de relever les défis et continuer à honorer le serment des Chouhada, a-t-il soutenu. Le peuple est «face à une responsabilité nationale et historique, d'autant que cette échéance nationale est cruciale pour l'avenir de l'Algérie. Elle est le reflet du haut niveau de conscience populaire de l'importance de cette élection, à même d'accélérer la sortie de notre pays de la crise qu'il traverse», selon le FLN, qui a exprimé «sa haute considération pour la confiance placée par le peuple algérien en l'Armée nationale populaire (ANP), en vue de réaliser les nobles aspirations des citoyens à une Algérie nouvelle où règnent la justice, la liberté et la démocratie». L'anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale constitue une opportunité pour saluer l'ANP qui s'acquitte pleinement de ses missions constitutionnelles, en accompagnant le peuple dans la réalisation de ses aspirations, a estimé le parti. «L'histoire retiendra que l'ANP, forte d'hommes de la trempe de la glorieuse génération de Novembre, est la digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN)», a-t-il encore affirmé. Le FLN a rappelé, par ailleurs, que «ses militants demeurent fidèles à notre glorieuse histoire et fiers de nos symboles nationaux, tout en étant résolus à perpétuer le message de Novembre», mettant en avant «la détermination de ses cadres et ses militants à assurer la réussite de la présidentielle pour asseoir les fondements d'une Algérie nouvelle, dirigée par le nouveau président de la République, élu par le peuple en toute transparence et régularité». La date du 1er Novembre, ajoute le communiqué, est l'une des plus belles épopées qui ont changé le cours de l'histoire, en donnant des leçons d'héroïsme, de sacrifice et de don de soi, tout en éclairant le chemin du peuple algérien vers la liberté, l'indépendance et l'affranchissement du joug colonial», a conclu le communiqué.