37e vendredi des marches populaires : Les Algériens, attachés à leur histoire

Les Algériens se sont réappropriés leurs symboles, leur histoire, ils se réapproprieront également leur liberté «pour bâtir le pays sur de nouveaux piliers de la liberté, la démocratie», scandaient hier dans plusieurs wilayas des millions d’Algériens.

Déjà, à la veille du 1er Novembre, les manifestants ont gagné Alger. Après une nuit de rassemblement géant à Alger, jeudi soir, les Algérois se sont réveillés sur les échos des chants patriotiques et les slogans scandés par les protestataires réclamant le départ de tous ceux qui se sont liés de loin ou de près avec le régime.

Toutes les rues menant à la Grande Poste, le lieu mythique du Hirak, étaient noires de monde. Au niveau de la rue Zighoud-Youcef, les manifestants venant du quartier populaire continuaient leur marche en scandant «Imazighen Casbah-Bab El Oued». Vers 15h et sur la rue Asselah-Hocine, l’autre groupe de manifestants de la Casbah et de Bab el Oued arrivent. Sur la rue Abdelkrim-Khettabi, la foule était des plus immenses, avec notamment des banderoles appelant «à la lutte contre la corruption».

«Nous resterons jusqu’au départ des corrompus. Nous n’avons pas le choix, le peuple a soif de liberté, de justice et d’indépendance», indique une manifestante. Et un autre d’ajouter : «Le mouvement populaire a pris, par son caractère, les responsables de court.» Les Algériens sont restés déterminés à aller jusqu’au bout dans la concrétisation de leurs revendications. «Notre principale revendication est déjà connue, mais les aveugles et les sourds-muets ne le savent pas encore, c’est pourquoi nous sommes là chaque vendredi pour réaffirmer ceci : le départ de l’ensemble des figures du régime», ajoute un autre.

Sur les rues d’Alger, d’innombrables banderoles et panneaux brandis par les manifestants rappellent la revendication d’un mouvement qui en est déjà à son neuvième mois. A côté du classique «Pouvoir assassin», «Yetnahaw Gaâ » (qu’ils partent tous) «Ici le peuple», ou encore «Tahya El Djazaïr» (Vive l’Algérie), les manifestants ont également brandi, à l’occasion du 65e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de Libération nationale, des slogans dénigrant la classe politique et le système : «Vous avez trahi le serment des Martyrs», ou encore «Ôtez vos mains de notre avenir».

« Le 5 juillet dernier c’était un vendredi, ce 1er novembre l’est aussi, si certains considèrent que c’est une simple coïncidence, c’est qu’ils ont peur. Nous, les Algériens qui aimons notre pays, voyons les signes du destin et des lendemains glorieux», commente une jeune drapée de l’emblème national sur une vidéo en direct sur les réseaux sociaux, désormais composante essentielle du Hirak.

«Ce que nous vivons est incroyable, sublime et unique! Depuis des mois, les Algériens crient leur attachement à leur pays», indique un autre. «Regardez les manifestants célébrer la fête du déclenchement de la Révolution dans les rues fièrement et dignement», est-il aussi indiqué. Un autre manifestant s’exclame : «Le 1er Novembre 1954, les Algériens se levaient pour reconquérir leur indépendance, 65 ans plus tard, c’est le même peuple, qui, sans armes mais avec autant de ferveur, tente encore d’arracher sa liberté!»

Une autre voix se lève : «Le vote officiel c’est aujourd’hui. Les masses populaires sont en force partout en Algérie.» Avec un dénominateur commun : le refus des agendas de renouvellement du système.

«Hier, l’Algérie a reconquis son indépendance grâce à tous ses enfants. Et sur chaque grain de sable de sa terre, un nom est inscrit, nous avons le devoir moral de continuer la lutte. Il n’est pas question de baisser les bras», entend-on au milieu de l’immense foule.

La vague contestataire qui vise, depuis le 22 février dernier, le pouvoir et la classe politique ne faiblit pas.

Tahar Kaidi