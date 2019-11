évaluation de la saison estivale : La nécessaire implication du citoyen

L’évaluation de la saison estivale 2019 et la préparation de celle de 2020 étaient hier au centre des débats, lors d’une imposante rencontre régionale qui s’est tenue à Sétif et a regroupé autour des membres de la commission nationale composée de représentants de 14 départements ministériels, les représentants des 13 wilayas de l’Est.



Cette rencontre, qui s’est tenue à la maison de la Culture Houari-Boumediène, en présence du wali Mohamed Belkateb et du président de la commission nationale, Bertima Abdelwahab, directeur central au ministère de l’Intérieur, a été marquée par plusieurs interventions qui ont permis de faire le point sur l’activité déployée dans ce contexte au cours de l’été et, partant, présenter les grands axes de la préparation de celle à venir.



Le wali, intervenant à l’ouverture, n’a pas manqué de souligner la nécessité de mettre à profit de telles rencontres, pour procéder à une évaluation objective, fondée sur les réalités qui ont prévalu durant la saison estivale qui vient de s’achever, en termes d’insuffisances qu’il faudra nécessairement corriger et de points positifs à consolider. Il mettra à profit son expérience dans ce domaine dans différentes wilayas, pour mettre le doigt sur un élément fondamental qu’est le citoyen, qui, dit-il, constitue le maillon faible de la dynamique engagée et nécessite plus que jamais d’être impliqué dans la réalisation d’une telle action. «Il vous appartiendra donc d’en faire un élément fondamental dans votre réflexion et vos propositions, au moment où l’État ne cesse de dégager des moyens d’envergure», dit-il.



Le président de la commission nationale s’inscrira dans cette dynamique quand il soulignera que cette vaste action touche désormais les 48 wilayas et pas seulement côtières, développant, à ce titre, les instructions du ministre de l’Intérieur et fera état de ce vaste programme d’évaluation de la saison estivale et de la préparation de la prochaine, à travers plusieurs rencontres régionales qui ont débuté le 28 octobre à Annaba et s’achèveront le 14 novembre à Tlemcen.



«La promotion du service public passe aussi par la mise en place d’espaces de tranquillité, de loisirs et de détente pour le citoyen dans un environnement sain», dit l’intervenant qui rappellera à cet effet les recommandations de la rencontre interministérielle du 7 mai 2019 et l’instruction no 5 du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, soulignant que les propositions qui émergeront de telles rencontres seront portées à l’attention du Premier ministre.



L’implication du citoyen au titre d’une dynamique de citoyenneté, le ramassage des ordures, la propreté de l’environnement, le traitement de l’eau, la gestion de l’environnement, le volet sanitaire, ainsi que les activités culturelles et sportives, notamment les infrastructures de proximité, seront autant d’aspect sur lesquels il se penchera, faisant état de chiffres qui incitent à la prise en charge de tous ces facteurs. La Direction générale de la Protection civile et les directions de wilaya présenteront leurs rapports de clôture de la saison.

F. Zoghbi