M. Rabehi rencontre le ministre sénégalais de la Culture : Examen des relations culturelles

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, et le ministre sénégalais de la Culture, Abdoulaye Diop, ont exprimé leur volonté commune de promouvoir les relations entre l'Algérie et le Sénégal.

Les deux ministres ont souligné «l'importance» qu'ils accordent à «la signature prochaine d'un nouvel accord de coopération culturelle», ainsi que «leur ambition de consolider les passerelles d'échanges et de rapprochement entre les deux peuples frères, à travers l'exploitation des opportunités offertes, en puisant dans l'héritage culturel et cultuel commun», précise un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, M. Rabehi a affirmé la volonté des autorités algériennes et sénégalaises de promouvoir la coopération culturelle entre les deux pays, vu les points culturels, historiques et religieux communs qu'ils partagent, en vue de «donner plus de contenu aux relations». Pour sa part, le ministre de la Culture sénégalais a mis en avant «la dynamique diplomatique et le rapprochement culturel existant entre les deux pays et peuples». M. Abdoulaye Diop a indiqué avoir passé en revue avec le ministre algérien, les moyens de relancer les accords existant entre les deux pays dans le domaine culturel, en vue de renforcer et d'intensifier les échanges dans divers secteurs en relation avec la Culture. M. Rabehi a reçu, jeudi matin, le ministre sénégalais de la Culture, Abdoulaye Diop, qui effectue une visite en Algérie dans le cadre de la participation de son pays, en tant qu'invité d'honneur au 24e Salon international du livre d'Alger .