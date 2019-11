Dans la LUCARNE : L’arbitre comme alibi

Le football est devenu, de nos jours, très suivi de part le monde, et les pratiquants ne cessent de connaître une percée fort remarquée par leur nombre. La compétition est aujourd’hui basée assez fortement sur la politique des résultats. Il ne se passe pas une occasion pour voir un entraîneur «débarqué» comme jamais. Il n’y a que la gagne qui intéresse les acteurs du football, et notamment les dirigeants. Il n’y a que les bons résultats qui les rendent plus sereins, calmes et partant être sûrs en l’avenir le plus proche et même à plus long terme. Cette réalité malheureusement est la plus usitée partout à travers le monde. La compétence d’un coach compte peu, selon eux. On voit bien comment Zidane du Real Madrid est «balloté» en raison de prestations en «dents de scie». En dépit du fait qu’il avait permis au Real d’empocher trois Ligues des champions d’affilée, on ne lui accorde aucun crédit. Dès le premier «grand échec», on lui montrera carrément la porte de sortie. Le football est ainsi fait. Il est impitoyable avec les techniciens qui ne réussissent pas de bons résultats avec leurs clubs respectifs. Chez nous, cela est aussi vrai. Les entraîneurs, les joueurs, les supporters, en cas de défaite de leur équipe fanion, incriminent automatiquement l’arbitre. Pour eux, leur équipe a été à la hauteurs des attentes de ses supporters ; mais, c’est le corps arbitral qui ne les aime pas, et pour cela, il ne rate pas une occasion pour leur «tomber» dessus. C’est vrai que dans certaines rencontres, les arbitres peuvent fauter, mais il ne faut pas la prendre comme une règle qui sied à toutes les analyses et situations. On avait vu comment le juge assistant s’était comporté, lors du match MCA-NAHD. Il levait presque machinalement son drapeau. Il avait ainsi sifflé plusieurs hors-jeu qui ne l’étaient pas. D’autres rencontres ont connu des erreurs d’arbitrage qui sont, faut-il le rappeler, le propre du football. Toutefois, on ne peut pas dire qu’ils le font exprès mais... C'est-à-dire qu’ils ne sont pas «montés» comme on dit par des personnes exerçant dans la commission d’arbitrage pour les faire perdre dans l’optique d’avantager une autre équipe. Cela est à prendre avec des «pincettes». On a donné un coup de jeune au corps arbitral, et cette action a été bien accueillie. Une démarche qui mérité notre respect. Cela peut contribuer, à court terme, à faire avancer notre football pour qu’il puisse atteindre des sommets pour le moins insoupçonnés. C’est tout le mal qu’on leur souhaite !

Hamid Gharbi