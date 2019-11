Coupe Arabe des clubs de football (8es de finale Aller) : Le MCA jouera le 8 novembre face aux forces aériennes irakiennes

Le Mouloudia d’Alger, seul représentant de l’Algérie en Coupe arabe des clubs de football jouera finalement son match Aller, face au club des forces aériennes irakiennes, dans le cadre des huitièmes de finale de la compétition le 08 novembre à Erbil en Irak. Le match aura lieu à 14 heures algériennes au stade Franso Hariri d’Erbil qui peut accueillir jusqu’à 28.000 spectateurs. Le vice-président du club des forces aériennes irakiennes Walid Ezidi, a précisé que ce changement de domiciliation a été décidé en raison des manifestations qui se déroulent à Bassora. Ezidi a également indiqué que le match retour est programmé le 16 décembre prochain à Alger. Cette première manche devait initialement se jouer jeudi dernier à Karbala, avant d'être délocalisée vers Bassora, puis Erbil suite au mouvement de contestation anti-gouvernementale déclenché début octobre à Baghdad et dans plusieurs régions du Sud du pays qui a causé plus d'une centaine de morts, selon les derniers rapports officiels, quasiment tous des manifestants décédés en grande majorité dans la capitale. Face à de telles circonstances non rassurantes d’un point de vue sécuritaire, le Mouloudia d’Alger se réjouira d’aller jouer dans une ville plus au moins calme avec l’intention de réaliser un bon match en Irak, lui permettant de bien négocier le match retour à l’enceinte olympique. Les protégés de Bernard Casoni, invaincus pour l’instant en championnat, espèrent s’appuyer sur un résultat positif en Coupe arabe afin de se lancer en Championnat et rattraper le CRB, également invaincu.

Kader Bentounès