Ligue 2 (11e journée) : Duels des extrêmes pour le leader et son Dauphin

La 11e journée de Ligue 2 algérienne de football s'annonce à l'avantage du leader, Olympique Médéa, appelé à jouer, aujourd’hui chez l'avant-dernier, la JSM Béjaïa, avec la possibilité de conserver son avance sur le dauphin WA Tlemcen, qui, lui, recevra la lanterne rouge, l’USM El-Harrach.

Deux duels des extrêmes donc qui, sur papier, semblent basculer en faveur des ténors du championnat, même si le WAT reste sur une défaite (2-0) dans le derby de l'Ouest contre le RC Relizane

(4e/17 pts) qui se rendra chez le MC El Eulma (12e/11 pts). Le RC Arbaâ (3e/18 pts) et l'AS Khroub

(4e/17 pts), deux autres clubs du peloton de tête, sont également appelés à jouer en déplacement au cours de cette 11e journée, respectivement chez le nouveau promu OM Arzew (6e/15 pts) et l'ASM Oran (9e/13 pts). Des matchs relativement indécis mais qui, a priori, semblent basculer légèrement en faveur des locaux. Ce qui ne devait pas être le cas cependant pour l'Amel Boussaâda (14e/10 pts), car outre son statut d'actuel premier non-relégable, il est appelé à recevoir un vrai gros morceau, en l'occurrence le DRB Tadjenanet (6e/15 pts), un ancien pensionnaire de l'élite qui, de surcroît, se porte bien actuellement, comme en témoigne sa dernière belle victoire contre la JSMB (2-0).

De son côté, la JSM Skikda (6e/15 pts) reçoit l'USM Annaba (12e/11 pts) dans un derby de l'Est qui a beaucoup perdu de son aura depuis la relégation de ces deux prestigieux clubs aux paliers inférieurs, au moment où le MC Saïda et le MO Béjaïa, ex-aequo à la 10e place avec 12 points, s'affrontent dans un duel direct au stade du 13-Avril-1958. Tous les matchs inscrits au programme de cette 11e journée se joueront en présence du public, sauf à Béjaïa, la JSMB étant sanctionnée de huis clos.