GRAND ANGLE : Paradoxe

La montagne qui accouche d’une souris. L’expression sied à merveille au Conseil de sécurité qui a renouvelé mercredi pour un an la mission de la Minurso au Sahara occidental. Alors qu’il était attendu de cet organe une prise de position à même de «donner toute l’impulsion attendue à la nouvelle dynamique expressément souhaitée par le secrétaire général des Nations unies», il s’est contenté d’appeler les parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, à reprendre les négociations sous les auspices de l’ONU et sans pré-conditions, en vue de parvenir à une solution garantissant le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination. Comme si les membres du Conseil ignorent qui est à l’origine du blocage du processus devant aboutir à l’organisation du référendum d’autodétermination. La frustration du Front Polisario est dès lors compréhensible. Le contenu de la résolution témoigne, à n’en pas douter, de l'inaction des Nations unies à pousser plus fortement pour une solution au conflit qui dure depuis plus de 40 ans. «Nous estimons que le moment est venu pour trouver une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable qui permettra l'autodétermination du peuple du Sahara occidental», a déclaré Michael Barkin, le conseiller principal en politique à la mission permanente des États-Unis à l’ONU, à l’issue du vote, mercredi, de la résolution sur la Minurso. Des propos vides de sens, puisque dans la réalité, rien n’est fait justement pour parvenir à cette solution politique qui rendra justice au peuple sahraoui et le rétablira dans son droit légitime et inaliénable. Les progrès réalisés par l’ancien émissaire onusien pour le Sahara occidental semblent ainsi avoir été balayés d’une main. À quoi sert, dès lors, de réclamer la nomination d’un nouvel envoyé spécial «au plus tôt», si l’on sait qu’il ne bénéficiera d’aucun soutien de la part du Conseil. Pis, les membres permanents entraveront ses efforts en se refusant à assumer leurs responsabilités. Face à cette situation, il n’est pas surprenant que les Sahraouis soient blasés. «Notre peuple a presque perdu toute foi dans ce processus politique, et le Front Polisario décidera, d'ici fin décembre, de poursuivre ou non son implication dans la négociation», a mis en garde un responsable du Front, évoquant implicitement le risque d'une reprise du conflit. Les membres du Conseil sont avisés.

Nadia K.