Washington réaffirme le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination

La délégation américaine à l’ONU a réaffirmé à New York son soutien au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, précisant que la prorogation du mandat de la Mission de l'ONU pour l'organisation du référendum au Sahara occidental (Minurso) d’une année ne «signifie pas un retour au statut quo». «Nous estimons que le moment est venu pour trouver une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable qui permettra l'autodétermination du peuple du Sahara occidental», a déclaré Michael Barkin, le conseiller principal en politique à la mission permanente des États-Unis à l’ONU, à l’issue du vote, mercredi, de la résolution sur la Minurso. Michael Barkin a expliqué que cette prorogation intervenait dans des circonstances particulières, précisant que l’allongement du mandat de la Minurso ne peut être interprété comme un retour au «Business as Usual». «Cependant, il y a une chose que je souhaite exposer clairement : le renouvellement du mandat la Minurso de 12 mois dans cette situation unique ne signifie pas un retour au statut quo», a déclaré le représentant américain. «Les États-Unis appellent les partis au conflit (le Maroc et le Front Polisario) à dialoguer de bonne foi et sans conditions préalables... », a-t-il ajouté.

Exprimant la reconnaissance des États-Unis aux efforts entrepris par l’ancien Envoyé personnel du SG de l’ONU, Horst Kohler, le diplomate américain a qualifié la dynamique insufflée par l’ancien président allemand de «réalisations historiques». La délégation américaine a dit «attendre avec intérêt» la nomination rapide d’un nouvel envoyé personnel pour faire avancer le processus politique et préserver l’élan généré par Horst Kohler.

L’absence de consensus sur la résolution a «déçu» les États-Unis, selon Michael Barkin, qui a, toutefois, relevé que le Conseil de sécurité demeurait «uni dans sa conviction que le processus politique devait se poursuivre sans tarder».