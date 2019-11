Grève des magistrats : La tutelle, pour l’ouverture d’un dialogue sérieux

C’est en des termes ne souffrant aucune équivoque, que le ministère de la Justice a exprimé ses «profonds regrets» quant à la poursuite de la grève illimitée des magistrats.

Dans un communiqué rendu public jeudi dernier, la tutelle qualifie d’entrée ce débrayage «d’arrêt de travail illégal, en contradiction des textes juridiques interdisant ou organisant la grève». Les magistrats sont tenus, précise encore la même source, «d’assumer une obligation fondamentale en vertu de leur fonction, à savoir le respect de la loi et la fidélité au serment qu’ils ont prêté et qui les oblige à tenir, en toute circonstance, uns attitude fidèle aux principes de la justice». Sur un autre volet, et pour trouver une issue à cette situation qui oppose la tutelle au syndicat SNM, l’un comme l’autre campant sur leurs positions initiales qui demeurent, pour l’heure inchangées, «le ministère de la Justice demeure ouvert à toute initiative dans le cadre d’un dialogue sérieux». «Un dialogue respectant l’indépendance des institutions, les droits du magistrat, les intérêts des justiciables et les intérêts suprêmes de la société, qu’il convient de placer au-dessus de toutes considérations», lit-on dans le communiqué de jeudi. Dans cette perspective, le département ministériel a précisé que la prochaine réunion du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) se tiendra au courant de la troisième semaine de novembre et que celle-ci constitue une opportunité pour «l’examen de recours introduits au sujet du mouvement annuel des magistrats». Il appelle ainsi «l’ensemble des magistrats qui s’estiment lésés à introduire leurs recours qui seront tranchés dans le cadre des dispositions de l’article 19 de la loi relative à la composition du Conseil supérieur de la magistrature, ses actions et ses prérogatives». C’est là une démarche qui «s’inscrit en vertu des lois de la République que nous sommes tenus de respecter tous autant que nous sommes», ajoute le communiqué.



M. Zeghmati se concerte avec le SNM



Cette solution prônée a été d’ailleurs retenue dans les conclusions de la réunion de mardi dernier entre le ministre de la Justice et les membres du Syndicat National des Magistrats, à leur tête son président Issaad Mabrouk. Le ministère qui confirme officiellement la tenue de cette réunion, regrette aussi qu’en dépit de ce qui a été convenu et retenu dans ses conclusions», des magistrats relevant de certaines juridictions entravent la liberté de travail en recourant à des méthodes inciviques». Pourtant, explique le même département, le président du SNM s’est engagé lors de ladite concertation «à mettre fin à tous ces comportements en publiant un communiqué dans lequel il appelle au respect de la liberté du travail des magistrats». «Le non-respect de cet engagement a mené à une atteinte aux droits des citoyens et à leurs libertés, lesquels n’ont pas bénéficié d’un service minimum, comme cela est de vigueur sur les plans national et international», a conclu le communiqué du ministère de la Justice. A l’évidence, la tenue d’une réunion de concertation entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, et le président du Syndicat national des magistrats, Issaad Mabrouk, avait pour objectif de trouver un terrain d’entente à même de mettre un terme à cette action de protestation qui secoue un secteur des plus névralgiques du pays. Aucun dénouement palpable n’a émergé, semble-t-il, à la faveur de cette réunion, compte tenu notamment de l’évolution que caractérise la poursuite de la grève qui entame demain sa deuxième semaine et qui, selon le syndicat est suivie à 89%.



Rassemblement des magistrats devant la Cour suprême



Dans la matinée de jeudi, le Syndicat national des magistrats a organisé un rassemblement devant la Résidence des magistrats à Alger, dans le cadre de la grève nationale entamée dimanche dernier, en protestation contre ce mouvement annuel des magistrats. Le président du SNM a précisé que ce rassemblement fait suite au blocage de la situation, soulignant que les magistrats «n’ont aucun intérêt à retarder les affaires des citoyens». Après avoir rappelé les revendications socioprofessionnelles des magistrats, il a affirmé que le Syndicat national des magistrats rejetait toute forme de surenchère contre les magistrats grévistes. «Des magistrats ont eu des positions historiques mais personne n’en parle, alors qu’on insiste sur d’autres, accusés de corruption», a-t-il dit. Cette action de protestation s’est tenue le jour même où la Cour suprême a abrité une cérémonie d’installation de 100 nouveaux magistrats en qualité de conseillés et d’avocats généraux qui relèvent désormais de cette haute institution judiciaire. Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre du mouvement annuel des magistrats décidé par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) lors de la séance de clôture de sa 1re session ordinaire de 2019, tenue le 24 octobre, un mouvement que le ministre, M. Zeghmati a déjà qualifié «d’inhabituel de par sa nature et son envergure», soulignant qu’«il se base sur des critères objectifs préalablement définis, à l’issue d’une analyse et d’une évaluation minutieuses de plusieurs décennies de gestion des ressources humaines du secteur, aux conséquences désastreuses dont certaines suscitent la répulsion, voire le ressentiment». Par ailleurs, 60 nouveaux magistrats ont été installés, jeudi au siège du Conseil d’Etat, en qualité de conseillers d’Etat et commissaires d’Etat adjoints, dans le cadre dudit mouvement annuel, a indiqué le Conseil d’Etat dans un communiqué. «Les magistrats en question assumaient les fonctions de présidents de tribunaux (procureurs généraux et présidents de cours), présidents de tribunaux administratifs (présidents et conseillers d’Etat), présidents de chambres et conseillers près des cours de justice», ils seront d’un grand soutien pour la plus haute instance du système judiciaire administratif, compte tenu du volume croissant des affaires inscrites chaque année au Conseil d’Etat». Cette installation « constitue, indubitablement, un apport qualitatif à l’action de la haute instance, afin de réduire les délais de traitement de chaque dossier judiciaire et contenir le nombre considérable d’affaires enrôlées à ce jour», a conclu le communiqué du Conseil d’Etat.

Karim Aoudia