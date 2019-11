Clôture de la 21e semaine du Saint Coran à Sétif : Les participants appellent le peuple à voter en masse

Après trois jours d’intenses activités fructueuses, selon les nombreux participants à cette manifestation culturelle religieuse, la 21e édition de la semaine nationale du Saint Coran, organisée cette année à Sétif sous le haut patronage du chef de l’Etat Abdelkader Bensalah, est arrivée jeudi à son terme en présence de Youssef Belmahdi, ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, du wali de Sétif, du président de l’APW et de nombreux invités venus de toutes les wilayas du pays.

Cette édition, qui a réuni l’ensemble des chouyoukh des zaouias du pays, des universitaires, responsables d’écoles coraniques ainsi que des personnalités nationales et religieuses, a été marquée par des recommandations importantes tendant à consolider les acquis et réalisations induits par une telle manifestation et partant, propager la diffusion des valeurs spirituelles de l’Islam, à l’instar de la sagesse et de la clairvoyance qui ont constitué la thématique de cette édition.

Des recommandations à travers lesquelles les participants à cette manifestation n’ont pas manqué de remercier le chef de l’Etat pour son message adopté comme document de référence, faisant par la même état de la nécessité de renforcer cette dynamique des écoles coraniques et d’associer les compétences scientifiques de ce département à l’effet de profiter de leur expérience.

Autant de recommandations dans lesquelles les choyoukh des zaouias et autres participants à cette manifestation se féliciteront des dispositions prises par les institutions du pays, à l’effet de préserver sa stabilité et appelleront le peuple algérien à voter en masse le 12 décembre et à ne pas donner l’occasion à ceux qui n’ont d’autres aspirations que de nuire au pays et attenter à son unité.

Le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, qui remerciera le chef de l’Etat pour son parrainage et tous ceux qui ont contribué au succès de cette 21 édition, à leur tête le wali, dira que le succès qui a marqué les travaux de cette manifestation est celui de l’Algérie qui tend la main à ses enfants, à ceux qui apprennent et transmettent les valeurs du Coran, n’ayant d’autre intérêt que celui de servir la patrie.

Il consacrera une large part de son intervention à la glorieuse Révolution de Novembre dont le 65e anniversaire coïncide aussi avec le Mawlid Ennabaoui Echarif et rendra un vibrant hommage à tous ceux qui sont tombés au champ d’honneur pour la patrie et aux moudjahidines artisans de la liberté.

« Cette terre à été irriguée du sang de nos Martyrs de la révolution de Novembre qui portait en son sein les senteurs du «Misk» qui a impulsé le peuple et ses moudjahidine, comment donc imaginer que des gens viennent nous confisquer cette patrie dont les Algériens ne sont pas près de céder un pouce, dira le ministre qui qualifiera cette journée du 1er Novembre de mémorable, mettant l’accent sur les acquis de cette patrie, avant de féliciter les 9 lauréats du concours des meilleurs récitants du Coran.

Il remerciera les conférenciers et nos savants pour l’effort consentis sur le terrain de la lutte contre la corruption, soulignant les avancées enregistrées dans la lutte contre un tel phénomène, avant de faire état de cette symbiose entre le peuple et l’ANP, comme hier durant la Révolution, et dira que «le peuple algérien plie mais ne rompt pas», appelant à plus de cohésion pour la préservation de nos acquis, avant de souligner que l’Algérie est une nation de civilisation et ceux qui veulent lui porter atteinte ne récolteront que la juste part qu’ils méritent, soulignant la nécessité d’agir ensemble pour construire le pays, mettre en place toutes les institutions et non point aller vers l’inconnu comme nous le proposent certaines voix.

F. Zoghbi