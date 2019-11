Les pouvoirs publics accordent un intérêt certain aux micro-entreprises créées par les différents dispositifs d’aide à l’emploi de jeunes (ANSEJ, CNAC, …). Chose qui se confirme encore une fois, à travers l’instruction, certes verbale, donnée par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire aux P/APC concernant la gestion des espaces verts.

«Dans le cadre de la politique de prise en charge et de promotion du service public en vue d’ouvrir des postes de travail permanents, les maires sont tenus de conclure des contrats et des conventions avec les micro-entreprises spécialisées dans ce créneau. Il faut donner la chance aux diplômés des universités et des centres de formation professionnelle pour faire valoir leurs compétences », a-t-il insisté depuis la wilaya de Guelma où il se trouvait, jeudi, pour une visite de travail et d’inspection. Dans ses propos rapportés par l’APS, Salah Eddine Dahmoune a mis l’accent sur l’importance de création de pépinières spécialisées dans diverses espèces de plantes pour permettre de répondre à la demande, notamment dans certaines wilayas ne disposant pas de « grands » choix en la matière, et appelé les communes à constituer des brigades « spécialisées » dans la gestion et l’entretien des espaces verts de concert avec les centres et les instituts de formation professionnelle. « Le recours aux micro-entreprises permettra de revaloriser les efforts déployés dans le domaine de l’aménagement des espaces verts dans les villes, les zones urbaines et semi-urbaines », a-t-il ajouté, rappelant dans la foulée que, jadis, Guelma avait décroché le prix de la meilleure ville du pays en matière d’espaces verts, en 1987 plus exactement, ce qui n’est pas le cas à présent. « Malheureusement, cette ville vit ces dernières années une dégradation en la matière, faute de travailleurs et techniciens spécialisés dans ce domaine», a concédé le ministre, qui assistait à un exposé sur le déroulement du programme national de plantation de 43 millions d’arbres.

Mettant à profit cette opportunité, Dahmoune a annoncé l’organisation, le 11 novembre prochain, d’une journée nationale de prévention et de sensibilisation sur les dangers du gaz naturel. Initiée par la Direction générale de la Protection civile (DGPC), avec la collaboration de la Fédération nationale des plombiers et la participation de la société civile, cette journée aura pour objectif principal la sensibilisation sur les dangers du gaz, plus particulièrement le monoxyde de carbone (CO) qui endeuille chaque année des dizaines de foyers algériens, notamment durant l’hiver qui voit les appareils de chauffage en mode «plein gaz». «Les citoyens doivent faire du gaz une énergie qui contribue au confort, non une substance source de malheurs», a-t-il souhaité à l’issue de la mise en service d’un réseau de gaz naturel domestique au profit des communes de Ain Ben Beida et Oued Feragha, en sus de 8 agglomérations secondaires de l’extrême Est de la wilaya.



Vers l’établissement d’un système numérique de gestion des stocks de sécurité



Sur un autre registre, le ministre de l’Intérieur a révélé que son département est sur le point de mettre en place un système national numérique de gestion des stocks de sécurité réservés aux risques majeurs et assuré que le projet est en voie de finalisation.

« Ce système sera bientôt mis à la disposition des services de la Protection civile, de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie nationale, de l’Armée nationale populaire et des collectivités locales », a-t-il assuré, accompagné en la circonstance par les ministres de l’Education nationale et des Ressources en eau.

Plus explicite, Salah Eddine Dahmoune, toujours cité par l’APS, a précisé que ce système permettra aux walis et aux responsables concernés d’intervenir en cas de grandes catastrophes et de connaître les moyens dont disposent les stocks de sécurité pour une « meilleure » prise en charge des victimes de ces risques, et indiqué que ce système est inscrit dans le cadre d’une vision « prospective » portant création et gestion des stocks de sécurité existant à travers 19 wilayas du pays, outre certains stocks de sécurité dépendant de la protection civile. « Nous allons acquérir prochainement un lot de 20.000 tentes, actuellement en cours de réalisation, pour la modernisation et le renforcement des stocks de ces structures en moyens nécessaires en cas de grandes catastrophes, estimées à 10 dont l’incendie, l’inondation et le tremblement de terre, car notre pays n’est pas à l’abri de ces catastrophes», a-t-il détaillé, affirmant que ces renforcements permettront une «meilleure» prise en charge des citoyens, «quelle que soit» la nature du danger.

Le ministre de l’Intérieur a procédé par ailleurs à la distribution de 15 bus de transport scolaire et un important équipement mobile d’hygiène publique et constaté sur place la réfection de l’éclairage public au profit de plusieurs communes de la wilaya.

Soraya Guemmouri