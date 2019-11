Travail et sécurité sociale : L’état poursuit son soutien aux dispositifs d’emploi

«La promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage constituent une priorité de la politique de développement national», a déclaré le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

Dans des propos rapportés par l’APS, M. Tidjani Hassan Haddam a précisé devant la commission des finances de l'Assemblée populaire nationale sur le projet de budget 2020, qu’en dépit du «recul» enregistré en Algérie en matière de ressources financières, induit par la baisse des revenus pétroliers," l'Etat a poursuivi son soutien aux dispositifs d'emploi et aux politiques visant à «créer» les activités et à encourager l'investissement productif. «Ceci à travers la prise de mesures incitatives à caractère fiscal et parafiscal, en sus de l'amélioration du climat d'affaires et de la levée des difficultés auxquelles font face les micro-entreprises créées dans le cadre des dispositifs d'appui aux activités», a-t-il expliqué, ajoutant que ceci a permis d’absorber le taux de chômage.

Poursuivant ses propos, le ministre a fait savoir que les objectifs tracés pour l'année 2020 dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle consistent en la réalisation de 400.000 placements dans le monde du travail.

Selon le premier responsable du secteur, l'orientation des demandeurs d'emploi vers l'entrepreneuriat constitue un des « enjeux » auxquels le secteur «tend à renforcer», tout en soulignant la nécessité d'entreprendre des initiatives pour encourager les jeunes à intégrer le monde de l’entrepreneuriat. «Il est important de soutenir les ressources de production de richesse au niveau local pour remédier au chômage, notamment pour une main d'œuvre qualifiée et les diplômés des différentes universités. Pour cela, notre secteur a pris une série de mesures en vue d’encourager l’investissement, d’accompagner les porteurs de projets et d’inciter les demandeurs d’emploi à l'effet d'accéder au monde d’entrepreneuriat», a expliqué M. Haddam qui annoncera que 99% du budget de fonctionnement du secteur alloué au titre du Projet de loi de finances 2020 seront affectés aux transferts sociaux en vue de promouvoir l'emploi et d’assurer la couverture sociale aux catégories vulnérables.



99% du budget consacré à l’emploi et à la couverture sociale des catégories vulnérables



S’exprimant sur les affectations proposées en faveur du secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale au titre du PLF 2020, le ministre a fait savoir que le budget du secteur s'élevait à plus de 229 milliards de dinars, dont 197 milliards destinés aux dépenses de fonctionnement.

Par ailleurs, M. Haddam a évoqué le système de la sécurité sociale qu’il le qualifie d’axe principal de la protection sociale à travers la «contribution de l’Etat» aux dépenses des transferts sociaux visant la «protection» des citoyens en général, et les personnes à faible revenu en particulier.

Dans sa présentation, le ministre a abordé les données relatives à la situation financière de la sécurité sociale, faisant état d’un déficit financier. «Ce qui a affecté le volet relatif à la retraite, au vu de la hausse de ses dépenses et du recul de ses recettes à partir des cotisations de la sécurité sociale», a-t-il noté, précisant que le nombre de retraités s’élève à 3,2 millions, avec un coût annuel de près de 1.282 milliards de DA.

Haddam a, dans ce contexte, rappelé que la Caisse nationale des retraites (CNR) a connu, depuis 2014, un déficit qui ne cesse de s’accroître, passant de 155 milliards DA en 2014 à 664 milliards DA en 2019. «Ce déficit pourrait atteindre les 680 milliards DA en 2020», a-t-il estimé.

Pour palier à cette situation, le ministre a fait savoir que son secteur a mis au point une feuille de route visant à rationaliser les dépenses, à élargir et à diversifier l’assiette des cotisations en améliorant les prestations à l’effet de préserver ses équilibres financiers.

Kamélia Hadjib