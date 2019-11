APN : Projet de loi de finances pour 2020

Le secteur de l’Agriculture bénéficiera, aux termes de la loi de finances pour 2020, d’une enveloppe financière de 259,6 milliards de DA, a révélé,jeudi, le ministre du secteur, devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale.

M. Cherif Omari a précisé à cette occasion que 2% de cette enveloppe a été affectée pour le budget équipement et 87% du montant total pour le budget fonctionnement, outre une enveloppe de 29,2 milliards DA pour les Fonds de l'Etat et indiqué que son secteur contribue à hauteur de plus de 12% dans le produit intérieur brut (PIB) et assure plus de 2 millions postes d'emploi permanents.

Il a précisé à ce propos qu’un nombre important de jeunes chômeurs diplômés des instituts de formation professionnelle sont employés par le secteur qui contribue à la création de micro entreprises dans le cadre de l'appui aux entreprises agricoles.

Le PLF 2020 prévoit des textes qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des décisions relatives à la rationalisation des dépenses publiques et la réduction du déficit dans la balance des paiements, a-t-il ajouté, cité par l’APS, assurant que l'application de ces décisions ne se fera pas au détriment du «caractère social de l'Etat» et «sans toucher aux secteurs prioritaires».

L'Etat poursuivra sa politique de soutien en faveur des différentes franges sociales afin de protéger sa capacité de production tout en préservant le niveau de croissance économique et les postes d'emploi.

Soulignant que le texte intervient dans une conjoncture marquée par de «grands défis» qui attendent le pays en matière de gestion rationnelle des ressources disponibles, le ministre a affirmé que le PLF 2020 a pour objectif «d'améliorer» le climat des affaires, «d’encourager» l'investissement notamment dans les régions Sud du pays et de «garantir» la sécurité alimentaire, la production agricole couvrant actuellement « quasi totalement » les besoins alimentaires de la population, selon Omari.

Sur un autre volet, le ministre de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche a fait savoir que près de 300.000 plants d’arbres ont été mis en terre depuis le début de la campagne nationale de reboisement, le 25 octobre dernier.

S’exprimant depuis Batna où il a effectué une visite de travail et d’inspection, Omari a relevé que cette opération de reboisement est un début et que l’objectif de la campagne consiste à boiser 43 millions arbres, annonçant le lancement, avec le concours du ministère des Moudjahidine, d’une opération de réhabilitation des aires forestières affectées par les incendies, en application des orientations du Premier ministre. «L’opération se poursuivra jusqu’au 21 mars prochain et sera renouvelée l’année suivante au titre du programme national de reboisement incluant la réhabilitation du barrage vert pour faire face aux changements climatiques», a-t-il soutenu. Le ministre a rappelé également que ce programme de plantation touchera les 48 wilayas, notamment celles frontalières afin de «protéger» certaines infrastructures telles que les aéroports, les routes et les structures militaires.

Vu l’importance écologique, économique, sociale et même sanitaire que revêt ce programme national de reboisement, placé sous le signe de «Un arbre pour chaque citoyen», dont le lancement officiel a coïncidé avec la célébration de la journée nationale de l’Arbre (25 octobre), l’Etat «veillera à sa réussite, a-t-il, rappelant les instructions données par le Premier ministre en vue «d’assurer» le soutien humain et matériel nécessaires à même de garantir la pérennité de ce programme. Omari a souligné les objectifs et les impacts de ce programme qui permettra le renouvellement du couvert végétal détruit par les incendies, en particulier la réhabilitation et la reconstitution du Barrage vert, un projet ayant toujours bénéficié d’un grand intérêt et du soutien de l’Etat. Ce programme national de reboisement cible les espaces forestiers mais aussi les espaces verts dans les villes, a précisé le ministre qui a lancé un appel au mouvement associatif activant dans le domaine de la protection de l’environnement ainsi que les citoyens à s’impliquer dans cette démarche qui a pour objectif la protection et la préservation de la richesse et du patrimoine forestier de l’Algérie.

Salima Ettouahria