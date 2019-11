BéJAïA : visite aux moudjahidine

Une cérémonie de remise de logements tout segment confondu a été organisée jeudi après midi à la salle des congrès de la wilaya.

Ainsi 1000 logements tous types confondus dont 500 aides à l’habitat rural ont été remis aux bénéficiaires des communes de cinq daïras. La daïra de Bejaia n’a pas bénéficié de son quota vu le retard accusé dans l’achèvement de la viabilisation et de l’assainissement du site du pole urbain d’Ighezer Ouzarif d’ Oued Ghir.

Les festivités du 1er novembre se sont poursuivies par la visite aux domiciles de moudjahidines et veuves de Chahid. A minuit, alors que la place du premier novembre, lieu habituel ou se déroulaient les festivités de la levée des couleurs était prise d’assaut par des manifestants, la cérémonie a été délocalisée vers le sanctuaire des martyrs de Djebel Khelifa où les autorités de wilaya ont observé une minute de silence suivie du dépôt de gerbe de fleurs au carré des martyrs et la visite du musée du moudjahid.

M. Laouer

La presse écrite publique marginalisée



La cellule de communication ne daigne plus contacter les journalistes de la presse écrite Contactée par nos soins sur la marginalisation de la presse écrite en cette date historique, jeudi après midi à la salle du congrès, la chargée de la communication de la wilaya a déclaré que « c’est M. le wali qui ne veut pas de la présence des représentants de la presse locale».

M. L.