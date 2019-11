Bordj Bou-Arréridj : 800 foyers raccordés au gaz

Les travaux de raccordement de 800 foyers de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj au réseau national de gaz naturel ont été lancés hier. Ces foyers sont situés dans les villages d’El Fedj, Maaza, Ataoua, Lebibet et Mtawchaa. Les localités concernées qui se trouvent dans la commune d’El Euch au sud de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj n’avaient pas été touchées par les opérations précédentes à cause de leur caractère épars. La priorité a été donnée aux centres les plus peuplés, au grand dam des habitants de ces villages.

Ces derniers n’ont pas manqué d’exprimer leur détresse aux autorités localités notant que l’absence de gaz naturel de leurs foyers, qui n’est qu’une manifestation du manque de développement local dans la région, a poussé beaucoup de leurs voisins à fuir cette dernière.

Ils ont avancé les difficultés qu’ils trouvent pour se chauffer. Ils ont même cité la cherté des bouteilles de gaz butane même si les services de Naftal ont créé un point de vente de ce produit au niveau du chef-lieu de la commune. Le projet dont celle-ci a bénéficié est de nature donc à redonner de l’espoir à ces citoyens et même permettre à ceux qui ont quitté leurs terres de revenir pour s’en occuper. L’opération donnera la possibilité également d’améliorer la couverture de la wilaya en gaz.

Avec plus de 90% de raccordement, Bordj Bou-Arréridj est l’une des premières au niveau national sur ce plan. Il faut préciser par la même occasion que les autorités de la wilaya ont décidé de confier les projets restants dans le domaine de l’électricité et du gaz aux entreprises Kahrif pour le premier aspect et Kanagaz pour le second.

Les contrats signés de gré à gré permettent de gagner du temps et surtout toucher tous les foyers dépourvus de ces deux matières précieuses. Avec leurs moyens importants, les deux fleurons de l’appareil de réalisation national dans le domaine énergétique peuvent venir à bout du plan de charges que la wilaya s’est fixée pour améliorer les conditions de vie de ses habitants. Grâce à cette sollicitude ceux de la commune d’El Euch pourront passer un hiver tranquille l’année prochaine. Ils devront prendre leur mal en patience pour celui de cette année. Les travaux viennent à peine de commencer.

F. D.