M’sila : L’AADL a le vent en poupe

Un quota de 5.200 logements publics locatifs (LPL) réceptionné dans plusieurs communes de la wilaya de M’sila sera attribué au cours de l’année 2020 à leurs bénéficiaires, on annoncé jeudi dernier les services de la wilaya. Au cours d’une cérémonie organisée au centre culturel dans la commune de Sidi Aissa, distante de 100 km au nord-ouest du chef-lieu de wilaya, consacrée à la distribution de 400 logements AADL, 65 LPL à la commune de Oueltam, 1.023 lots de terrains sociaux localisés dans les communes Bouti Sayah, Magra, Maarif, Ouled Mensour, Metarfa, Ain Errich et Sidi Ameur, il a été convenu de procéder «progressivement» à la distribution dudit quota mis à la disposition des commissions de daïras chargées de la distribution des logements depuis quelques mois, a-t-on précisé. concernant le quota de 1.226 unités LPL situées au chef-lieu de wilaya qui fait actuellement objet d’enquêtes, le wali de M’sila, Chikh al Aardja, a affirmé qu’il sera attribué «avant la fin de cette année».

La wilaya de M’sila a procédé également à la distribution en 2019 de 6.148 logement dont 2.905 LPL, 806 aides à la construction rurale, 2447 lots pour la construction de l’habitat individuel et 90 logements participatifs, a souligné le chef de l’exécutif.