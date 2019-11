SéTIF : hommage aux martyrs

C’est en présence de M. Youssef Belmahdi, ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, accompagné du wali, Mohamed Belkateb, du président d’APW, du secrétaire de wilaya de l’ONM et de l’ensemble des autorités civiles et militaires, qu’a été célébré, cette année à Sétif, le 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution.

Dans un programme riche en activités, qui s’est étalé sur plusieurs jours, plusieurs événements ont marqué la célébration de cette date historique, la semaine nationale du saint Coran, la remise d’un nombre important de logements, le raccordement de nombreux foyers au gaz naturel, l’alimentation en eau potable et ce défilé tout de sons et de couleurs nationales qui s’est étalé sur près de 3 heures, traversant les grandes avenues de l’ALN et du 1er-Novembre, drainant une foule nombreuse de citoyens de la cité de Ain Fouara.

Des milliers de jeunes émanant notamment des secteurs de l’enseignement et de la formation, des associations et organisations ainsi que de nombreux autres jeunes aux besoins spécifiques ont tenu a être présents pour exprimer leur fierté et leur reconnaissance profondes aux artisans de la liberté.

Dans cette belle image de l’Algérie en marche à laquelle se joignaient baroud et cavaliers de la région mettant en exergue bien des facettes de l’Algérie authentique, les symboles de la reconnaissance étaient à la dimension de cette fresque géante qui précédait les carrés des corps constitués, ceux de la dynamique économique et sociale de la wilaya, pour mettre exergue cette immense Proclamation de Novembre et de grands portraits des ‘‘22’’ sous les ovations et de vibrants youyou de la foule.

C’est cette même ambiance de joie qui prévalait à la maison de la culture Houari-Boumediène, où pas moins de 2.270 logements, tous segments confondus, étaient remis à des chefs de familles au moment où le wali, Mohamed Belkateb, annonçait la remise d’une autre tranche de 1.500 logements avant la fin de l’année. Sur un autre front, non moins important, celui du gaz naturel, le raccordement de 1.000 foyers dans le village de Ledjouamaa, commune de Ain Arnat, et les contrées rurales de la commune de Belaa n’en était pas moins sans susciter la satisfaction des citoyens qui n’en demandaient pas tant, alors que l’hiver rigoureux sur ces zones montagneuse annonce déjà ses couleurs.

A Ain Arnet où le wali accompagné du président d’APW ira mettre en service un forage dans l’agglomération secondaire d’El Annasser et la station de pompage de cette commune à l’effet d’améliorer le quotidien de ces localités en matière d’alimentation en eau potable.

Hier le ministre des Affaires religieuses et des biens Wakfs, le wali et l’ensemble des autorités se sont rendus au Maqam Echahid où ils ont assisté au lever des couleurs et déposé une gerbe de fleurs à la mémoire de nos glorieux martyrs avant de lancer une campagne de reboisement aux environs de ce mémorial. Le ministre et le wali, accompagné du secrétaire de wilaya de l’ONM, honoreront en son domicile le moudjahid Benouioua Rachid et lanceront une campagne de reboisement sur cette vaste étendue avant de rendre visite aux artistes peintres à l’œuvre sur les nombreux pans de murs du stade du 8-Mai-1945.

F. Zoghbi