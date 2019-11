Moudjahid et ancien international : Abdelkader Reguig, honoré

A l'occasion de la célébration du Premier Novembre, l'association sportive Radieuse et ses membres d'honneur, Belloumi, Megharia, Hansal, Mezoued, Benzerga, ont rendu un vibrant hommage à des personnalités sportives et de la presse.

Le public présent a fortement applaudi l'hommage rendu au moudjahid et ancien international, Reguig Abdelkader, surnommé Pons, le baroudeur de l'ASM Oran.

Ses deux enfants ont remercié la Radieuse pour la grande photo de leur père apposé au fronton du mini-complexe de Maraval, qui porte son nom depuis 2011. Un autre hommage à titre posthume a été rendu au défunt de la presse nationale, Ali Fodil, l'ami des sportifs, qui nous a brutalement quittés il y a quelques jours. Des distinctions ont été décernées aux éducateurs qui ont œuvré pour la promotion du football, à l'image de l'ancien attaquant puis entraîneur du RCG Oran, Dalla Noureddine, dit Tamango, qui est toujours resté fidèle au club qui a formé, entre autres, les actuels internationaux, Belaïli et Bounedjah.

Dalla continue de servir le football national. La Radieuse a également honoré Houari Guesbaoui, entraîneur des jeunes catégories du MCO des années 1970-80, et cheville ouvrière du sport scolaire où il recherchait les oiseaux rares susceptibles de renforcer le grand club oranais.

La Radieuse a enfin honoré l'ancien international Redouane Benzerga qui a porté les couleurs du MCA, de l'ASMO, du GCM, du WAT et du MCO.