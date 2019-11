MASCARA : Le devoir de mémoire

La wilaya de Mascara a commémoré, jeudi dernier, dans le recueillement et le devoir de mémoire collective de tout un peuple, fier de son histoire, le 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954. La commémoration, à laquelle ont pris part les autorités locales et des représentants de la famille révolutionnaire, a été marquée par la pause d’une gerbe de fleurs, au carré des martyrs ainsi qu’un détachement de la cavalerie en parade au cœur de la place Emir Abdelkader de la ville de Mascara.

A l’occasion de ces festivités, une campagne de don de sang a été lancée et des prix et distinctions ont été remis aux familles des moudjahidine et aux lauréats des différents concours et compétitions organisées pour marquer cette date.

Par ailleurs, et à l’occasion du 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale, les services de la Sûreté de wilaya de Mascara ont élaboré un programme festif à partir du début de semaine, comprenant l’organisation d’une manifestation sportive, ainsi que l’animation d’une conférence durant l’après-midi du 31 octobre 2019.

La conférence a été animée par un professeur maître de conférences au département d’Histoire de l’université de Mascara, en présence de représentants de la famille révolutionnaire.

Le conférencier a abordé dans son intervention divers aspects se rapportant à cet évènement historique, à savoir les circonstances locales et territoriales ayant accompagné le déclenchement de la guerre de Libération, ainsi que ses différentes étapes et les sacrifices des chouhada. I

l a aussi mis en exergue le soutien du peuple algérien à sa Révolution par différents moyens, ce qui a obligé le colonisateur à s’asseoir autour de la table des négociations. Les invités de cette conférence ont pris la parole à leur tour pour présenter des témoignages sur le déroulement du combat durant la Révolution et les sacrifices de leurs compagnons pendant la lutte armée.

La rencontre a été clôturée par des gratifications symboliques en l’honneur des invités.

Par ailleurs, des visites de courtoisie ont été organisées au profit d’un nombre de moudjahidine de la wilaya et ce en reconnaissance à leurs sacrifices pour le pays.

Par la même occasion, il a été procédé à la projection d’un film historique.

Abdelkader Ghomchi