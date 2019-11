Le Moudjahid Mohamed Larbi Merad un engagement sans faille

Notre pays commémore, cette année, le 65e anniversaire du déclenchement du Premier Novembre 1954 de la glorieuse Révolution, qui a conduit sept ans après de lutte, de sacrifices et de souffrances face au colonialisme abject, sans foi, ni loi, ni respect des droits humains au recouvrement de la liberté et de l’indépendance. Des témoins, encore en vie, se souviennent de cet événement historique qui représente une date glorieuse et indélébile dans la mémoire collective du peuple algérien. Le moudjahid Mohamed Larbi Merad, 87 ans, à la tête de l’association caritative et culturelle Safwa, est de ceux-là. Se rappelant aujourd’hui des préparatifs en prévision du déclenchement du Premier Novembre 1954 du fait que son oncle n’est autre que le valeureux chahid Badji Mokhtar en plus d’autres dirigeants tels Benmostefa Benaouda, Abdelkrim Abdellah Fadhel, pour ne citer ceux-là. Il estime d’emblée que le Premier Novembre 1954 n’est pas venu accidentellement, ni le fait du hasard. Un événement mûrement réfléchi qui représente l’aboutissement de longues années de lutte depuis l’occupation coloniale avec les révoltes parcellaires et insurrectionnelles d’El Mokrani, de Bouamama, etc., en passant par les massacres sanglants du 8 mai 1945 et les revendications sans cesse renouvelées des partis politiques nationalistes, souligne-t-il dans l’entretien qu’il nous a accordé à l’occasion de la commémoration du 65e anniversaire du déclenchement du Premier Novembre 1954. Le moudjahid Larbi Merad fait remarquer que l’étincelle du Premier Novembre 1954 est donc une grande date qui a été choisie pour rompre définitivement avec le statu quo. C’est le Comité révolutionnaire pour l’unité et l’action (CRUA), issu de l’Organisation Spéciale (OS) qui a préparé le déclenchement de la Révolution du Premier Novembre qui sera à l’ordre du jour de la réunion du Groupe historique des «22», que certains appellent les «22» , tous des éléments qui étaient recherchés par l’occupant français pour activités militantes pour la cause nationale. Le moudjahid Larbi Merad estime que les membres du Groupe historique des 22, de par leur expérience dans le militantisme, étaient tous conscients que la seule voie pour libérer le pays du joug colonial, est la lutte armée. C’est ainsi qu’a été décidé le déclenchement de la lutte armée de Libération après la répartition des tâches en fonction d’un découpage du territoire national en régions, devenu par la suite un découpage en Wilayas.

Le découpage a été fait avant l’année 1954 pour les zones 1, 2, 3, 4 et 5, respectivement les Aurès, le nord-Constantinois, la Kabylie, l’Algérois et l’Oranie et les membres de chaque zone étaient déjà connus. Pour ce qui est du cas du nord-Constantinois, les noms des cinq membres étaient déjà désignés et à leur tête il y avait Didouche Mourad, Zighoud Youcef, Bentobbal, Badji Mokhtar et Benmostefa Benaouda, dit Amar. C’était la première des zones qui avaient son équipe au grand complet. Ce n’est qu’après le congrès de la Soummam, en 1956, que le nom des zones a été dénommé Wilaya et dans le même temps, il y a eu une nouvelle répartition avec la création de la Wilaya «VI» historique du Sud et la reconnaissance de la Wilaya «VII» qui représente les Algériens en Europe. Le moudjahid Larbi Merad se rappelle que la déclaration du Premier Novembre 1954 a été diffusée sur les ondes de la radio Le Caire, c’était un lundi, se rappelle-t-il. Et de souligner la portée de la Proclamation du Premier Novembre 1954 pour la création d’un Etat algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques.

Le moudjahid Larbi Merad évoque enfin le climat d’insécurité au sein de la communauté coloniale française dès la première étincelle du Premier Novembre 1954 et les attaques audacieuses contre les positions militaires de l’ennemi.

A Annaba, le Premier Novembre 1954 à l’aube fut marqué par une série d’opérations contre des sites de l’ennemi tels les incendies d’un entrepôt de liège près de l’hôpital Dorban et d’une ferme dénommée à l’époque Chapeau de Gendarme à proximité de Dréan (ex-Mondovi) et le sabotage d’une unité de sapeurs pompiers à Seraïdi (ex-Bugeaud).

Boudjemaâ Guetmi